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  4. ABD'li adamı komalık ettiler! Müziğin sesinin kısılmasını istedi, tanınmaz hale geldi

ABD'li adamı komalık ettiler! Müziğin sesinin kısılmasını istedi, tanınmaz hale geldi

29.07.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan adam komşularına müziğin sesini kısmalarını söyleyince hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Acımasızca dövülen ve yüzünde çok sayıda kırık oluşan adam tanınmaz hale getirildi.

ABD'li adamı komalık ettiler! Müziğin sesinin kısılmasını istedi, tanınmaz hale geldi

Floridalı bir adamın, komşularından yüksek sesli müziklerini kapatmalarını istediğinde dövüldüğü ve ailesi tarafından tanınmaz hale getirildiği bildirildi.

NBC Miami'nin haberine göre, 42 yaşındaki Frank Penkava, acımasızca dövüldükten sonra en yakın hastaneye kaldırıldı. Yüzünde çok sayıda kırıkla ameliyata alınan kişi doktorlar tarafından suni olarak komaya sokuldu.

KEMİKLERİ KIRILDI, BEYİN HAREKETLERİ İNCELENİYOR

Penkava'nın annesi Joan, ''Oğlumun 4 yaşında küçük bir oğlu var ve onu hiç tanımayabilir. Sahip olduğu tüm fiziksel sorunları bir yana, zihinsel olarak ne kadar hasar aldığını bilmiyoruz. Doktorlar olası kalıcı beyin hasarını kontrol etmek için beyin aktivitelerini izliyor. Birkaç kemiği kırık ve hastanede enfeksiyon kaptı. savaşmaya devam ediyor ama çok, çok hasta'' şeklinde konuşuyor.

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''DÖVMELERİNDEN TANIYABİLDİK''

Frank'ın kardeşi de, "Müzik sesinden rahatsız olmuş birine bu muamelenin yapılması moral ve sinir bozucu. Ona yaptıklarının hiçbir nedeni yok. Onu sadece dövmelerinden tanıyabildik. İşe gitti, işini yaptı ve faturalarını ödedi. Kimseyi rahatsız etmedi. Bunu yapan kişilerin adalet önünde cezalarını çekmesini istiyorum. Kardeşim için adalet gelene kadar durmayacağım'' dedi.

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