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ABD'li albay Türk askerine 'terörist' denilen tweet'i paylaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2018 13:37 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki askeri koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan'ın Türk askerinden 'terörist' diye bahsedilen bir tweet'i retweet etmesi tepki çekti. Sözcünün daha sonra olayı ortaya çıkaran Alman gazeteciyi engellediği görüldü.

Alman gazeteci Julian Röpcke, Ryan'ın "Terörist Türk askerler Rojava'lı sivilleri hedef aldı. Okuldan eve yürüyen küçük bir kızı öldürdüler" şeklinde yazılmış bir tweeti retweet ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

'Terörist' olmakla suçladığı Türk askerinin Suriye'nin kuzeyinde sivilleri hedef aldığını öne süren paylaşım büyük tepki çekti.
Paylaşımın sosyal medyada yayılması üzerine, Albay Sean Ryan bu paylaşımı silmek zorunda kaldı.

ABD'li albay, skandal paylaşımı ortaya çıkaran ve kendisine tepki gösteren gazeteci Röpcke'yi Twitter'dan engelledi. Röpcke bunun üzerine 'Gazeteciler işini yaptığı için engelleniyor mu? Engelimi kaldır. Benim bir suçum yok' diyerek tepki gösterdi.

Tepkilerin büyümesinin ardından açıklama yapmak zorunda kalan Amerikalı komutan kendisini şu sözlerle savundu: "Paylaştığım tweet'in tamamını okumamıştım. Bu benim hatamdı, fark edince paylaşımı hemen sildim. Ancak hızlıca yayılan ekran görüntüleri ve olumsuz tepkiler aldım. Propaganda yapmayı bırakın."

Albay Ryan'ın retweet ettiği hesabta ise profilin amacı 'Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı devam eden askeri eylemleri resmileştirmek' olarak açıklanmış.

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Anahtar Kelimeler:
ABD albay Türk askeri terörist Tweet

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