Ünlü ABD'li anti-virüs yazılımcısı John McAfee İspanya'daki hücresinde ölü bulundu. İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından vergi kaçakçılığıyla suçlanan McAfee'nin ABD'ye iadesine onay verilmişti.
İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre 75 yaşındaki John McAfee'nin ölü bulunduğu Barcelona'daki hücresinde yapılan ilk incelemelerde McAfee'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu.
John McAfee'nin ABD'de yargılanması durumunda 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği tahmin ediliyordu.
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