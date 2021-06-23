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ABD'li anti-virüs yazılımcısı John McAfee İspanya'daki hücresinde ölü bulundu

23.06.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergi kaçırma suçundan İspanya'da cezaevinde tutulan dünyaca ünlü ABD'li anti-virüs yazılımcısı John McAfee (75), hücresinde ölü bulundu. McAfee'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

ABD'li anti-virüs yazılımcısı John McAfee İspanya'daki hücresinde ölü bulundu

Ünlü ABD'li anti-virüs yazılımcısı John McAfee İspanya'daki hücresinde ölü bulundu. İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından vergi kaçakçılığıyla suçlanan McAfee'nin ABD'ye iadesine onay verilmişti.

İNTİHAR ETTİĞİNDEN ŞÜPHELENİYOR

İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre 75 yaşındaki John McAfee'nin ölü bulunduğu Barcelona'daki hücresinde yapılan ilk incelemelerde McAfee'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu.

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30 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLECEĞİ TAHMİN EDİLİYORDU

John McAfee'nin ABD'de yargılanması durumunda 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği tahmin ediliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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