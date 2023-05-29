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  4. ABD'li askeri yetkiliden zehir zemberek sözler: "Bu gece savaşmaya hazırız"

ABD'li askeri yetkiliden zehir zemberek sözler: "Bu gece savaşmaya hazırız"

29.05.2023 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD-Rusya-Çin üçgeninde uzay çalışmaları çerçevesinde artan tansiyon dünya basınına bomba gibi düşen bir açıklamayla yankı buldu. Bir ABD'li general Rusya ve Çin'in oluşturduğu tehdit hakkında "uzay çatışmalarına hazırlanmaktan başka seçenek kalmadı" dedi.

ABD'li askeri yetkiliden zehir zemberek sözler: "Bu gece savaşmaya hazırız"

ABD ordusunun Uzay Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Jesse Morehouse'un açıklamasında; Rusya'nın saldırganlığı ve Çin'in yüzyılın ortasına kadar baskın uzay gücü olma vizyonu ABD'ye seçenek bırakmadığını ifade etti.

"BU GECE SAVAŞMAYA HAZIRIZ"

Morehouse, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptığı basın toplantısında ABD'nin uzayda savaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Öte yandan ABD'li yetkili çıkarlarının tehdit edileceğini düşündükleri noktada müttefik ve ortaklarımızla birlikte bu akşam savaşa hazır olduklarını ifade etti.

AÇIKLAMASINI YUMUŞATTI

Morehouse, bu gece savaşmaya hazırız dedikten sonra bu ifadesini düzeltmek amacıyla şunları ekledi: "bu gece savaşmak istediğimiz için değil, çatışmanın olmasını engellemenin en iyi yolu bu olduğu için" böyle konuştuğunu ifade etti. Ayrıca Morehouse uzayda Çin, ABD, Hindistan ve Rusya arasında gerçekleşen uydu imha etme yarışının uzayı bir çöplüğe çevirdiğini söyledi. Ve bu sorumsuz testlere girişilmemesi çağrısında bulundu.

ABD'DEN RUSYA'YA CASUS UYDU İDDİASI!

Açıklamasında Morehouse, 2020 yılında ABD, Rusya'yı bir ABD casus uydusunu takip eden iki uydudan birinden mermi fırlatmakla suçladı.

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