ABD'li askerin şok itiraf mektubu! Öldürülen John Doe, Şeymus İlan çıktı!

Kamyon şoförü Şeymus İlan, Gözal Mümessillik Müşavirlik ve Serka İnşaat Şirketi adına Irak'taki ABD Üssü’ne taşıma işi aldı. Mardin'den 17 Mart 2005’te kamyonuna çakıl taşı yükleyen İlan, diğer kamyon şoförleriyle birlikte konvoy halinde yola çıktı. Ancak kamyonun lastikleri patladı ve konvoydan geri kaldı. Lastiklerini tamir ettikten sonra hızla yoluna devam eden İlan, tek başına Musul'a vardı. Yükünü teslim edeceği noktaya 100 metre kala bulunan FOB Courage(kontrol noktası) girişinde ise Amerikalı askerler tarafından vuruldu. Yaralanan Şeymus İlan, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.

'TEDAVİSİ ALMANYA'DA YAPILIYOR' DENİLDİ



İlan’ın ölümü imam nikahlı eşi ve 3 çocuğu ile anne babasından saklandı. Amerikalılar ve Türk şirketlerin yetkilileri, aileye Şeymus İlan'ın yaralı olarak Almanya’da Ramstein-Karserslaite arasında bulunan Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bilgisini verdi. Aile ise İlan'a ulaşamadı.

ABD'Lİ YÜZBAŞIDAN AİLEYE İTİRAF MEKTUBU



Bir süre sonra ABD Ordusu’nda görevli Yüzbaşı Andrew S. Lunoff, şoförün ailesine bir mektup göndererek, olayı itiraf etti. Şeymus İlan'ın 18 Mart 2005'te ABD'li askerler tarafından yanlışlıkla vurulduğunu bildiren Yüzbaşı Lunoff, 15 günlük tedavi süresince şoförün kimlik bilgilerine ulaşılamadığını, bu nedenle ABD’de yaygın olarak kullanılan 'Var olmayan adam' anlamındaki 'Jhon Doe' adıyla kayda geçtiğini ve Hristiyan geleneklerine göre yakılarak, küle dönüştürüldüğünü anlattı.