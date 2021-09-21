ABD'li askerlerden tepki çeken görüntü! Göçmenleri kırbaçladılar

Ekonomik kriz, yoksulluk ve güvenlik kaygıları nedeniyle Meksika'ya geçen Haitili göçmen sayısı 14 bini aştı. ABD'li yetkililer de başta Haiti'den gelen göçmenlerin sayısı Teksas'ta arttığı için güney sınırı boyunca yaptırımları hızlandırdı.

Tapachula ve Tuxtla Gutierrez şehirlerinde, sayıları son zamanlarda giderek artan Haitililer, yetersiz beslenme ve iş olanaksızlığı nedeniyle otobüslerle başka kentlere gitmeye çalışıyor.

Ülkelerindeki şiddet sarmalı, yoksulluk ve işsizlikten kaçmak için haftalarca yürüyen göçmenler, insan kaçakçılarının tuzaklarına rağmen ABD'ye ulaşmak amacından vazgeçmiyor.

Öte yandan sınırda görevli olan atlı polis memurlarının göçmenlere uyguladıkları tutum ise tüm dünyanın tepkisini çeken bir boyuta ulaştı. Rio Grande nehrini ABD'ye geçmek için kullanan Haitili göçmenlere, memurların kırbaç savurdukları görülüyor. Diğer memurların da göçmenleri kollarından ve yakalarından şiddetle ittikleri göze çarpıyor.

Bu göçmenlerin çoğunun Teksas, Del Rio'da bir köprünün altındaki derme çatma bir çadır kentte kamp kurduğu bildiriliyor.

BEYAZ SARAY: BU YAŞANANLAR KORKUNÇ

Gelen görüntüler ve tepkiler üzerine Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, ''Koşulların ne olacağını bilmiyorum, açıkçası bu korkunç. Görüntülerin bir kısmını gördüm, tam bağlama sahip değilim ama kimsenin bunu kabul edebileceğini düşünmüyorum. Kimse bu yaşananları onaylayamaz'' dedi.

Meksika Kamu İnsan Hakları Örgütleri Federasyonu (FMOPDH), 28 Nisan'da göçmenlerin durumuna ilişkin hazırladığı raporda, ABD'ye gitmek için yola çıkan 2 bin göçmenin Meksika'da kaybolduğunu belirtmişti.

Guatemala, Honduras, El Salvador ve Haiti güney sınırında bulundukları ABD'ye en çok göç veren ülkeler arasında yer alıyor.



