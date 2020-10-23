HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'li astronot, başkanlık seçimleri için uzaydan oy kullandı

ABD'li astronot, başkanlık seçimleri için uzaydan oy kullandı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2020 22:07 | Son Güncelleme

Amerikalı astronot Kate Rubins, ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan oy kullandı.

ABD'li astronot, başkanlık seçimleri için uzaydan oy kullandı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Rubins, oyunu uzaydan elektronik olarak gönderdi.

NASA ise Rubins'in ''Uluslararası Uzay İstasyonu oy verme kabini'' yazısının önündeki gülümseyen fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

NASA astronotu Rubins, 2016 başkanlık seçimlerinde de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan oy kullanmıştı.

Seçimlere 11 gün kala, erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve elden zarf bırakma yoluyla 50 milyondan fazla kişi erken oy kullandı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek haftaki tatbikatları iptal ettiNATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek haftaki tatbikatları iptal etti
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
En Çok Okunan Haberler
Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama
Yaş 70, yürümekte zorlanıyor! Bakın ne suçtan gözaltına alındı
Yaş 70, yürümekte zorlanıyor! Bakın ne suçtan gözaltına alındı
Aliyev'den çok önemli açıklama!
Aliyev'den çok önemli açıklama!
MEB, 5'inci ve 9'uncu sınıfların yüz yüze eğitimiyle ilgili detayları açıkladı
MEB, 5'inci ve 9'uncu sınıfların yüz yüze eğitimiyle ilgili detayları açıkladı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Diğer Haberler
DSÖ'den koronavirüs aşısı ile ilgili sevindiren açıklama! Tarih verdiler
DSÖ'den koronavirüs aşısı için flaş açıklama! Tarih verdiler
Trump: İsrail ile Sudan ilişkileri normalleşiyor
Trump: İsrail ile Sudan ilişkileri normalleşiyor
Son dakika! NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek haftaki tatbikatları iptal etti
NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek haftaki tatbikatları iptal etti
Ülkeler koronavirüsle nasıl mücadele ediyor?
Ülkeler koronavirüsle nasıl mücadele ediyor?
13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı!
13 köy daha işgalden kurtarıldı!
İtalya’nın ünlü yemeğinin arkasındaki trajedi
İtalya’nın ünlü yemeğinin arkasındaki trajedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.