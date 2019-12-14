ABD'li bakandan itiraf gibi açıklama! 'Savaşın bir alternatifi'

Mnuchin, Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı "19. Doha Forumu"nda CNBC televizyonuna açıklamalarda bulundu.

ABD'nin bazı ülkelere yönelik yaptırımlarını değerlendiren Mnuchin, "Yaptırımları kullanmamızın nedeni askeri çatışmalara önemli bir alternatif olması ve işe yaradığına da inanıyorum. Kuzey Kore olsun, İran olsun ya da diğer yerler, sorumluluğu ciddiye alıyoruz." diye konuştu.

Mnuchin, forumda yaptığı konuşmada da ABD'nin, İran gerekli koşulları yerine getirdiğinde tüm yaptırımları kaldıracağını söyledi ancak gerekli koşulların ne olduğuna dair detay vermedi. (AA)

