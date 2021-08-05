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  4. ABD'li balıkçının oltasına takılan balık ürpetti: İnsan dişli!

ABD'li balıkçının oltasına takılan balık ürpetti: İnsan dişli!

05.08.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Jennette İskelesi'nde 9 kiloluk bir balık yakalayan balıkçı Nathan Martin balığın ağzını açtığında şaşkına döndü. Takma diş takmış gibi görünen balığı sosyal medya hesabında paylaşan Martin, ''büyük dişlerle dolu bir ağız ama tadı çok güzel'' dedi.

ABD'li balıkçının oltasına takılan balık ürpetti: İnsan dişli!

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki sahil sakinleri tarafından insan benzeri dişlere sahip nadir bir balık tespit edildi. Sahildekileri korkutan 'insan dişli balık', internet kullanıcılarının da ilgisini çekti.

9 kiloluk balığın ağzını açtığında insan benzeri dişleri rahatlıkla görülebiliyor. Kullanıcılar balığın takma diş kullandığı yönünde espri de yaptı. Yorum yapanlardan bazıları ise balık nedeniyle korku yaşadı. Bir kişi fotoğrafa "Aaa, bu çılgınca düşüp kaçardım " yorumunda bulundu. Başka bir Facebook kullanıcısı ''Hayır'' yazdı. " O kadar aç değilim, teşekkürler" dedi.

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BİR DİĞER ADI ''MAHKUM BALIK''

Sarıağız balığı olarak bilinen tür, genellikle kayaların, resiflerin, iskelelerin ve hatta köprülerin yakınında bulunabiliyor. Siyah beyaz çizgileri nedeniyle ‘mahkum balık’ olarak da biliniyor. Yerel medyaya konuşan Kuzey Carolina akvaryumu yetkilileri, bu balıkları yakalamanın son derece zor olduğunu, ancak lezzetlerinin harika olduğunu söyledi.

Balığı yakalayan Martin, oltayı çektiğinde büyük dişlerle dolu bir ağızla karşılaştığını belirtip şaşırdığını anlatarak, tadı hakkında ''çok lezzetli'' yorumunu yaptı.


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