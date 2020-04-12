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  4. ABD'li bilim insanları tespit etti! Koronavirüsün 2 belirtisi daha bulundu

ABD'li bilim insanları tespit etti! Koronavirüsün 2 belirtisi daha bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2020 08:42 | Son Güncelleme

Dünyada koronavirüsün merkezi haline gelen ABD en çok vaka ve can kaybının görüldüğü ülke oldu. Amerikan Tabipler Birliği'nden yapılan açıklamada koronavirüsün 2 yeni belirtisinin daha ortaya çıktığı belirtildi. Makaleye göre, salgının çıkış noktası olan Çin’in Vuhan kentinde hastalığı kapan 214 kişi ile ilgili verileri inceleyen uzmanlar, tüm hastaların yüzde 36’sında, ağır geçirenlerinse yüzde 46’sında bir takım nörolojik semptomların görüldüğünü saptadı.

ABD'li bilim insanları tespit etti! Koronavirüsün 2 belirtisi daha bulundu

Amerikan Tabipler Birliği tarafından yayınlanan JAMA Neuology adlı tıp dergisinde yer verilen bir araştırmada, Kovid-19'a yakalanan Çinlilerin bir kısmında, şu ana kadar bilinen belirtilerin dışında koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi sorunların gözlemlendiği belirtildi.

HASTALARDA SAPTANAN NÖROLOJİK SEMPTOMLAR

Makaleye göre, salgının çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde hastalığı kapan 214 kişi ile ilgili verileri inceleyen uzmanlar, tüm hastaların yüzde 36'sında, ağır geçirenlerinse yüzde 46'sında bir takım nörolojik semptomların görüldüğünü saptadı ve bunların bazılarını beyine kan dolaşımı bozukluğu, bilinç bulanıklığı ve kas güçsüzlüğü olarak sıraladı.

Bu belirtilerin yanı sıra hastaların koronavirüsün yol açtığı yüksek ateş, öksürük ve baş ağrısı gibi bilinen semptomlardan yakındığı ifade edildi.

Son verilere göre dünya genelinde toplam 1.7 milyondan fazla kişi Kovid-19 enfeksiyonuna yakalandı, yaklaşık 93 bin kişi ise yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise son verilere göre 389 bin kişi oldu.

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