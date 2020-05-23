ABD'li Chesterr Juall bu sefer de bomba paniğine yol açtı

ABD uyruklu Chesterr Juall, 27 Nisan günü kaldığı otelden taksiye binip şoföre Beyşehir Gölü'ne gitmek istediğini söyledi. Taksi, yol üzerindeki Altınapa Baraj Gölü'ne geldiğinde Juall, şoförden aracı durdurmasını istedi.

Chesterr Juall, sırt çantasından çıkardığı bir naylon torba içerisinde bulunan ve tül kuyruk Japon balığı olarak bilinen 20 kadar balığı barajın sularına bıraktı. Bu sırada taksi şoförü de Chesterr Juall'ın balıkları baraj sularına bırakırken görüntülerini sosyal medya üzerinde canlı yayın yaparak takipçileriyle paylaştı.

Şoförün bir arkadaşı ise bu anları görüp, durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na bildirdi. Federasyon yetkililerinin ihbarı üzerine videoyu inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Chesterr Juall'ın barajdaki balıklar için biyolojik bir çalışma yapmış olabileceğinden, virüs veya mikrop bulaştırmasından şüphelenip, polis eşliğinde kaldığı otele gitti. Chesterr Juall'a barajda izinsiz balıklandırma yapmaktan adli işlem yapılırken, 10 bin lira da idari para cezası kesildi. Konya emniyeti Chesterr Juall’i şüphe üzerine adliyeye sevk etti. Juall burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu, İl Tarım Müdürlüğü ve KOSKİ ekipleri yaklaşık 4 gün barajda bırakılan balıkları aradı, bir sonuca ulaşılamayınca aramalar sonlandırıldı.