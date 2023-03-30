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  4. ABD'li dev banka Wells Fargo'ya 97,8 milyon dolar ceza kesildi

ABD'li dev banka Wells Fargo'ya 97,8 milyon dolar ceza kesildi

30.03.2023 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed) ile Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Wells Fargo'ya yaptırım riskinin yetersiz gözetimi nedeniyle 97,8 milyon dolar para cezası verdi.

ABD'li dev banka Wells Fargo'ya 97,8 milyon dolar ceza kesildi

Fed, yaptırım uyum risklerinin geçmişteki yetersiz gözetimine dair Wells Fargo'ya verdiği cezaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Wells Fargo'ya güvenli veya sağlam olmayan uygulamaları nedeniyle 67,8 milyon dolar para cezası verildiği bildirildi.

Wells Fargo'nun yetersiz gözetiminin, bankanın 2010-2015 yıllarında yaklaşık 532 milyon dolarlık yasaklanmış işlemi gerçekleştirmek üzere yabancı bir bankaya platform sağlayarak ABD yaptırım düzenlemelerinin ihlal edilmesine imkan tanıdığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu ihlaller için Wells Fargo'ya OFAC tarafından uygulananla toplam cezanın 97,8 milyon dolar olduğu ifade edildi. (AA)

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banka abd

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