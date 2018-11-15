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Çok önemli açıklama: Birkaç ay içinde bitebilir

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2018 10:31 | Son Güncelleme

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, IŞİD'e karşı sürdürülen savaşın birkaç ay içinde sona erebileceğini söyledi.

Çok önemli açıklama: Birkaç ay içinde bitebilir

Jeffrey, IŞİD'e karşı son savaş alanının Fırat Nehri boyunca Kürt birliklerin başını çektiği ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Savaş sürüyor ve birkaç ay içerisinde sona ermesini bekliyoruz, bu IŞİD'in elindeki konvansiyonel sayılabilecek son alan olacak." sözlerini kaydetti.

Jeffrey, Amerikan güçlerinin IŞİD'e karşı elde edilecek galibiyetin uzun süreli olması için çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi:

"IŞİD'in yenilgisinin uzun süreli olması demek sadece IŞİD'in bölgede kalan son konvansiyonel askeri birliğinin yok edilmesi değil, IŞİD'in uyuyan hücrelerle geri gelmemesi ya da isyancı birliği olarak ortaya çıkmaması anlamına gelmektedir."

Jeffrey, IŞİD'in yenilgiye uğratılması ile beraber siyasi sürecin yeniden canlandırılması ve yıllardır devam eden iç savaşın yatıştırılması gerektiğini de vurguladı.

'RUSYA'YI SORUMLU TUTUYOR'

Amerikalı diplomat, bu doğrultuda Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye'nin İstanbul'daki toplantıda anlaştığı gibi yıl sonuna kadar bir anayasa komisyonunun kurulması gerektiğini söyledi.

Jeffrey, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın masaya getirilmesi konusunda Rusya'yı sorumlu tuttuklarını belirtti.

Ekim ayında Suriye'de çözüm arayışı için, Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla İstanbul'da bir dörtlü zirve düzenlenmişti.

Konferansta alınan karar gereğince yıl sonuna kadar Suriye'de anayasa komitesinin kurulmasının hedeflendiği aktarılmıştı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ayrıca ABD'nin Suriye'deki İranlı güçlerin çekilmesini talep ettiğini sözlerine ekledi; İran'ın bölgedeki askeri varlığının ABD'nin müttefiklerine tehdit oluşturduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD IŞİD James Jeffrey Fırat Nehri SDG Rusya

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