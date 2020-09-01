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ABD’li doktorlardan koronavirüs hakkında yeni iddia: 'Cinsel ilişki yoluyla yayılabilir'

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.09.2020 09:19 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde testis ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 37 yaşındaki hasta koronavirüs (Covid-19) çıktı. Hastayı incelemeye alan ABD’li doktorlar virüsün sperm yapma yeteneğine zarar verdiğini hatta cinsel ilişki yoluyla yayılabileceğini iddia etti.

ABD’li doktorlardan koronavirüs hakkında yeni iddia: 'Cinsel ilişki yoluyla yayılabilir'

Gün geçmiyor ki koronavirüs ile ilgili yeni iddialar ortaya atılmasın. ABD’li doktorlar koronavirüs (Covid-19) ile ilgili erkeklerde doğurganlık sorunlarına neden olabileceği, testislerde şişlik ve ağrıya neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. En yaygın koronavirüs semptomları ateş, kuru öksürük ve yorgunluk olarak belirtiliyor. Zaman içerisinde bunların yanına tat ve doku kaybı gibi yeni belirtiler eklendi. ABD'deki doktorlar artık testis ağrısının da bir semptom olabileceğini öne sürdüler.

TESTİS AĞRISI ŞİKAYETİYLE GİTTİ

37 yaşındaki bir hasta ABD’de testis ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastaya yapılan incelemede hastaneye kaldırılmadan bir hafta önce devam eden öksürük ve ateş belirtileri göstermiş. ABD’li doktorlar incelemenin ardından koronavirüsün, sperm yapımının hücre üretim aşaması olan hastaların spermatositlerine de zarar verdiğini iddia etti. Sağlık görevlileri, Covid-19 virüsünün neden olduğu hasarın "erkek doğurganlığı üzerinde gelecekte bir etkisi olabileceği" konusunda uyardı. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar henüz yetersiz olsa da bilim insanlarının çalışmaları devam ediyor.


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