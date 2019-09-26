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'Türkiye ile PKK arasındaki barış müzakereleri yeniden başlatılmalı'

DÜNYA HABERLERİ  | 26.09.2019 09:40 | Son Güncelleme

ABD kongresi himayesinde çalışmalar yapan düşünce kuruluşu Barış Enstitüsü’nün (Institue of Peace) hazırladığı ve ABD Kongresine sunulan Suriye raporunda Türkiye’ye dair dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

'Türkiye ile PKK arasındaki barış müzakereleri yeniden başlatılmalı'

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Barış Enstitüsü (Institue of Peace) tarafından ABD Kongresine 'Syria Study Group' adıyla Suriye'ye ilişkin ABD’nin ne yapması gerektiğine dair 'önerilerin' olduğu bir rapor sundu.

Odatv'de yer alan habere göre rapora "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye-PKK arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlatılmasını teşvik etmelidir" denildi.

Türkiye ile işbirliği yapmak için alanların araştırılmasını istenilen raporda, "Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerini giderin" ifadeleri de yer aldı.

ABD kongresine sunulan raporda, "ABD, İdlib’te terörist gruplar üzerindeki baskıyı artırmak için dış saldırıları planlayabilecek yolları araştırmalı" denilmesi de dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kongre Türkiye PKK Müzakere

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