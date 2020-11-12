ABD’li eski diplomattan çarpıcı Biden-Türkiye yorumu: Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı

ABD’de 3 Kasım’da gerçekleştirilen 59. başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump karşısında ipi göğüsledi. ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, seçimi ve Türkiye açısından durumu değerlendirdi.

Bryza, ABD Başkanı Donald Trump’ın özellikle sosyal medya üzerinden seçimi kazandığını iddia etmesinin ve açacağı davaların sonucu değiştirmeyeceğini ifade ederek, “Trump, bir şeylerin ters gittiğini, bir şeylerin hileli olduğunu ve kurallara uyulmadığını iddia ederek dava açmaya devam edecek. Bunu birçok ABD eyaletinde yapabilir. Bu davaların hiçbiri büyük olasılıkla başarılı olamaz veya başarılı olsalar bile seçim sonuçlarını değiştirmede bir etkisi olmayacaktır” dedi.

‘TRUMP BUNU NEDEN YAPIYOR?’

DHA’ya konuşan Bryza, Trump’ın seçim sonuçlarını neden kabul etmediğinin asıl soru olduğunu belirterek, “Trump bundan ne elde ediyor? Sadece psikolojik olarak hala kazanamadığı gerçeğini kabul etmiyor mu, yoksa kafa karışıklığı yaratmaya ve süreci sürüklemeye mi çalışıyor? ABD Anayasası’na göre, seçmenlerin nihai oylamasının Aralık ortasına kadar yapılması gerekiyor. Çözülmemiş davalar varsa, bu da bazı oy toplamlarının o zamana kadar sonuçlandırılmadığı anlamına gelirse, işler çok garipleşir. Amerikan seçmeni yerine tek tek eyaletlerin seçime karar verebileceği bir noktaya gelebilir” ifadelerini kullandı.