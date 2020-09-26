HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'li firmadan aşı açıklaması: Kovid-19 aşımız klinik denemelerde güçlü bağışıklık oluşturuyor

ABD'li firmadan aşı açıklaması: Kovid-19 aşımız klinik denemelerde güçlü bağışıklık oluşturuyor

DÜNYA HABERLERİ  | 26.09.2020 02:51 | Son Güncelleme

ABD merkezli Johnson&Johnson (J&J), ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, klinik deneylerde virüse karşı güçlü bağışıklık oluşturduğunun gözlendiğini bildirdi.

ABD'li firmadan aşı açıklaması: Kovid-19 aşımız klinik denemelerde güçlü bağışıklık oluşturuyor

''Ad26.COV2.S'' adı verilen aşının tek dozunun iki doza eşit derecede olumlu tepki verdiği ve bu nedenle dağıtımının daha kolay olacağı ifade edildi.

Moderna and Pfizer tarafından yaklaşık 1000 yetişkin üzerinde klinik deneyleri sürdürülen söz konusu aşının yaşlı nüfus üzerindeki etkisinin şu aşamada belli olmadığı kaydedildi.

Klinik deneylerde genç katılımcılarda bağışıklık tepkisi yüzde 64 civarında çıkarken, 65 yaş üstünde bu oranın yüzde 36 gibi düşük bir seviyede kaldığı belirtildi.

J&J'nin son aşama olarak aşıyı 60 bin kişi üzerinde deneyeceği, daha sonra ABD Gıda ve İlaç Dairesine kullanım izni ve seri üretim için başvuru yapacağı bildirildi.

Firma yetkilileri, 3 faz olarak bilinen son aşamanın yıl sonuna veya 2021 başına kadar sonuçlanmasını beklediklerini, çalışmalar tamamlandığında aşının güvenliği ve etkisine ilişkin daha fazla detayın paylaşılacağını açıkladı.

ABD'li ilaç üreticisi Johnson&Johnson, 100 milyon dozluk Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için 5 Ağustos'ta ABD hükümetiyle 1 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

"Ad26.COV2.S" adı verilen aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerini ABD ve Belçika'da tamamlayan şirket, 3. aşamanın da başarılı olması halinde gelecek yıl 1 milyar dozdan fazla aşının tedarik edilmesini hedefliyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat! Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!
Yunanistan'da DHKP-C yanlıları polisle çatıştıYunanistan'da DHKP-C yanlıları polisle çatıştı
22 Eylül İSKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?22 Eylül İSKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Ülkeyi sarsan haber! Askeri uçak düştü: 25 ölü
Ülkeyi sarsan haber! Askeri uçak düştü: 25 ölü
25 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
25 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Diğer Haberler
ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması
ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması
Paris’teki bıçaklı saldırıda gözaltı sayısı 7’ye yükseldi
Paris’teki bıçaklı saldırıda gözaltı sayısı 7’ye yükseldi
Yunanistan'da terör örgütü DHKP-C yanlıları polisle çatıştı
Yunanistan'da DHKP-C yanlıları polisle çatıştı
Trump, Ku Klux Klan ve Antifa'yı terör örgütü olarak tanıyacak
Trump, Ku Klux Klan ve Antifa'yı terör örgütü olarak tanıyacak
Son dakika: Ukrayna’da askeri uçak düştü: 25 ölü
Ülkeyi sarsan haber! Askeri uçak düştü: 25 ölü
İngiltere'de koronavirüs vaka sayısında rekor artış
Ülke şokta! Korona vakaları rekor kırdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.