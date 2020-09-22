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ABD'li gazetecinin sır ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 19:57 | Son Güncelleme

ABD'li gazeteci Andre Vltchek, Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu. Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

ABD'li gazetecinin sır ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Rusya doğumlu Amerikalı gazeteci Andre Vltchek (57), Beyoğlu Kemankeş Sokak'ta kalacakları otelin önüne Samsun'dan geldikleri aracın içinde ölü olarak bulundu.

Gazetecinin sır ölümüne ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, VİP aracın otelin önüne yanaşması, araçtan inenlerin oteldekilerle konuşmaları, otelden birkaç kişinin dışarı çıkarak aracın başında toplandıkları ve bir süre sonra sağlık ekiplerinin gelerek araç içinde müdahalede bulundukları görülüyor.

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"UYANDIRMAK İSTEDİM UYANMADI"

Polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçen olayla ilgili Amerikalı gazetecinin eşi Rossie İndira Vltchek ifade vermek üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta polis merkezine götürüldü.
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Rossie İndira Vitchek verdiği ifadede, "Ayın 5'inde Sırbistan'a gittik. 12'sinde Samsun'a geçtik. Samsun'un havasının iyi olduğunu söylediler. Sonra kiraladığımız araç ve 2 şoförle birlikte İstanbul'a doğru yola çıktık. Kendisinin ayağında felç vardı. Ayrıca şeker hastalığı da mevcuttu. İki hap kullanıyordu. İstanbul'a yaklaştığımızda uyudu. Sabah da otelin önüne geldiğimizde kaldırmak istedim. Uyanmadı. Aracın şoförleri ambulansı aradı" dediği öğrenildi. Rossie İndira Vltchek ifade verdikten sonra emniyetten ayrıldı. (DHA)

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