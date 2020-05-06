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ABD'li genç iki ayda 3 kez Covid-19 çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.05.2020 15:53 | Son Güncelleme

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 258 bin 511 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 247 bin 433 kişi de iyileşti.

ABD'li genç iki ayda 3 kez Covid-19 çıktı

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 741 bin 276 yükseldi.

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 237 bin 761 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 72 bin 275 kişi yaşamını yitirdi.

Teksas'da yaşayan Christian Bermea son 2 ayda 3 kez Covdi-19'a yakalandı. Bermea'nın en büyük korkusu ise virüsün hala vücudunda olması.

26 yaşındaki Bermea, 16 Mart’ta kuru öksürük ve halsizlik şikayetleri yaşamaya başladı. Genç adam vücudundaki semptomlar geçmeyince hastaneye başvurdu.

Houston, Teksas'ta yaşayan Christian Bermea ilk 19 Mart günü yapılan Covid-19 testinde pozitif çıktı ve tedavi sürecinin ardından evinde izolasyon süreci başladı.

Bermea hayatının şunu ise 13 Nisan'da test sonucunun pozitif çıkması ile tekrar yaşadı. Tekrar evde izolasyona geçen genç adam, 1 Mayıs'ta tekrar teste girdi ve tekrar Covid-19 pozitif çıktı.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, "Şu an başlangıçtan çok daha iyi hissediyorum, ancak hala tamamen iyileştiğimi söyleyemem. Koku alma duyum hala eskiden olduğu kadar iyi değil, yorgunluk ve nefes darlığı sorunlarım hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Genç adam, iki ay önceki kadar hasta hissetmese de, hala semptomlar yaşadığını ve kendini izole etmeye devam ettiğini söylüyor.

Bu hafta bir kez daha test yapılacağını belirten Bermea, "Karantinada 52. günüm oldu ve hala devam ediyor. Bu virüs sadece fiziksel bir süreç değil, aynı zamanda zihinsel bir süreci de kapsıyor." ifadelerini kullanıyor.

ABD'li genç gazeteye yaptığı açıklamada, "Bu hastalıkta özellikle karantina sürecinde düşüncelerinizle baş başa kalıyorsunuz. Evet hala korkuyorum ve endişeliyim çünkü hala vücudumda bu virüsü taşıyorum. Yine pozitif sonuç çıkarsa yeni testler için biraz bekleyeceğim" dedi.

Konuyla ilgili ise ABD basınına açıklamalarda bulunan Kelsey Seybold kliniği'nden Dr. Eric Sandberg, Bermea tipi hastaların birçok soru işareti doğurduğunu ifade ediyor.

Sandberg, "Pozitif test sonucu bazen hastalığı başkalarına bulaştıracağınız anlamına gelmez. Vücudunuzda genetik kodun bir parçası olduğu anlamına gelir" ifadelerini kullanıyor.

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