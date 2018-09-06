ABD'li general, kırmızı listede aranan PKK/YPG'li terörist ile görüştü

Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa Kasabası yakınlarında ABD'li General Paul Funk ile terör örgütü PKK/YPG'nin yöneticisi 'Mazlum Kobane' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin arasında bir görüşme gerçekleşti.
Görüşmeye dair fotoğraf, IŞİD ile mücadele koalisyonunun resmi twitter hesabından paylaşıldı.
Şahin, Türkiye'de 'aranan teröristler' listesinin kırmızı ketegorisinde yer alırken, başına konulan ödül ise 4 milyon TL.
Gen. Mazloum, commander of the Syrian Democratic Forces, talks with Lt. Gen. Paul E. Funk, commander of @CJTFOIR, at a meeting near Ayn Issa, Syria. The SDF ground offensive continues south to liberate the remaining areas of the Middle Euphrates River Valley. #DefeatDaesh pic.twitter.com/Y07rdnYgAz— Special Ops Joint Task Force-OIR (Iraq/Syria) (@SOJTFOIR) 6 Eylül 2018
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