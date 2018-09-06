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ABD'li general, kırmızı listede aranan PKK/YPG'li terörist ile görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2018 22:43 | Son Güncelleme

ABD'nin Irak ve Suriye'de IŞİD ile mücadelede görevli üst düzey yetkililerinden biri olan General Poul Funk, Türkiye tarafından kırmızı kategoride aranan ve PKK/YPG'nin üst düzey yöneticilerinden 'Mazlum Kobane' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin ile görüştü.

ABD'li general, kırmızı listede aranan PKK/YPG'li terörist ile görüştü

Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa Kasabası yakınlarında ABD'li General Paul Funk ile terör örgütü PKK/YPG'nin yöneticisi 'Mazlum Kobane' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin arasında bir görüşme gerçekleşti.

KOALİSYONUN RESMİ HESABINDAN

Görüşmeye dair fotoğraf, IŞİD ile mücadele koalisyonunun resmi twitter hesabından paylaşıldı.

pyd-ferhat

Şahin, Türkiye'de 'aranan teröristler' listesinin kırmızı ketegorisinde yer alırken, başına konulan ödül ise 4 milyon TL.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye Ferhat Abdi Şahin Mazlum Kobane Poul Funk PKK PYD

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Amerika Türkiyeyle aynı düşünmek davranmak zorunda değil tıpkı Türkiyenin Amerikayla aynı düşünmek davranmak zorunda olmadığı gibi
allah, bu abd şeytanın yerle bir olduğunu bizlere göstermek nasip etsin kansızlar-soysuzlar
şeref yoksunu pis gavurlar inşallah sonunuz gelir en kısa zamanda
3 güne leşi gelir Allahını izniyle
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