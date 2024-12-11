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  4. ABD’li General Kurilla’dan Suriye’de dikkat çeken adım! Terör örgütü PKK/YPG’yi ziyaret etti

ABD’li General Kurilla’dan Suriye’de dikkat çeken adım! Terör örgütü PKK/YPG’yi ziyaret etti

11.12.2024 07:42
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Suriye’de Esad rejiminin yıkılmasından ve terör örgütü PKK/YPG’nin Münbiç’ten temizlenmesinin ardından ABD’den dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. CENTCOM Komutanı General Kurilla, Suriye’deki terör örgütü PKK/YPG’yi ziyaret etti.

ABD’li General Kurilla’dan Suriye’de dikkat çeken adım! Terör örgütü PKK/YPG’yi ziyaret etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye’nin doğusunda bulunan terör örgütü PKK/YPG’yi ziyaret etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye’yi ziyaret etti. Kurilla, Suriye'deki ABD'li askerlerin yanı sıra terör örgütü PKK/YPG’lilerle bir araya geldi.

Kurilla, Suriye’nin ardından Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret etti. Kurilla, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdulemir Reşit Yarallah ve Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Orgeneral Kays el-Muhammedavi ile bir araya geldi.

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Görüşmede, ikili işbirliği, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi, Suriye'deki son gelişmeler ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlar ele alındı. Kurilla, "DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasına ve Irak, Ürdün, Lübnan ve İsrail de dahil olmak üzere Suriye'ye komşu ortaklarımızın güvenliğine olan bağlılığımızı sürdürüyoruz" dedi. (İHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye ypg pkk abd
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