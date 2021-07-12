HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’li General Miller, Afganistan’daki komutanlık görevini bıraktı

ABD’li General Miller, Afganistan’daki komutanlık görevini bıraktı

12.07.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Afganistan’daki askeri birliklerinin başındaki General Austin Miller, başkent Kabil’de düzenlenen törenle komutanlık görevinden istifa etti.

ABD’li General Miller, Afganistan’daki komutanlık görevini bıraktı

ABD’nin Afganistan’daki askeri birliklerinin geri çekilme süreci devam ederken, Afganistan’daki askeri birliklerin başındaki General Austin Miller başkent Kabil’de düzenlenen törenle komutanlık görevini bıraktı. ABD’nin Afganistan’da karada görev yapan son dört yıldızlı generali olan Miller, 31 Ağustos’ta ABD askeri misyonunun resmi olarak sona ermesinden önce istifa etti.

Son Dakika: Joe Biden duyurdu! ABD Afganistan'dan çekilme tarihini öne çektiSon Dakika: Joe Biden duyurdu! ABD Afganistan'dan çekilme tarihini öne çekti

Kabil’deki askeri karargahın önünde konuşan 60 yaşındaki Miller, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin unutulmayacağını ifade ederek, Taliban’a saldırılarını durdurma çağrısında bulundu. Miller, "Taliban’a söylediğim şey onların da sorumlu olduğu. Devam eden şiddet Afgan halkının iradesine aykırı ve durdurulması gerekiyor" dedi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Afganistan’dan çekilme sürecinin yüzde 90’ından fazlasının tamamlandığı belirtilerek, “Geri çekilme süreci devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı, tüm geri çekilme sürecinin yüzde 90’ından fazlasını tamamladığımızı tahmin ediyor” denildi.

BIDEN 14 NİSAN'DA DUYURUMUŞTU

Biden, 14 Nisan’da ABD’nin 1 Mayıs’tan itibaren Afganistan’dan geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve ABD Savunma Bakanlığına yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül’e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. ABD’nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan’a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti. (İHA)

Biden'ın diz çöktüğü fotoğraf sosyal medyada gündem olduBiden'ın diz çöktüğü fotoğraf sosyal medyada gündem oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren anlar! Eşinin önünde tekme tokat dövdülerDehşete düşüren anlar! Eşinin önünde tekme tokat dövdüler
PARTNERGöğsünü kapattığı ilginç kıyafetini görenler gözlerini alamadıGöğsünü kapattığı ilginç kıyafetini görenler gözlerini alamadı
Koronavirüs pandemisinde yeni kabus! Yeni varyant tespit edildiKoronavirüs pandemisinde yeni kabus! Yeni varyant tespit edildi
Anahtar Kelimeler:
Afganistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

6 yıllık ilişki bitti! Hayranları şokta

6 yıllık ilişki bitti! Hayranları şokta

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Garipoğlu ailesinin fotoğrafı için çarpıcı analiz

Garipoğlu ailesinin fotoğrafı için çarpıcı analiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Genç kıza iğrenç şantaj! Uygunsuz görüntülerini arkadaşına izletmiş

Genç kıza iğrenç şantaj! Uygunsuz görüntülerini arkadaşına izletmiş

Hamdullah hayatını kaybetti, Işın Karaca yıkıldı

Hamdullah hayatını kaybetti, Işın Karaca yıkıldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.