ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Her odada cansız bedenler var

Koronavirüs salgınının ön saflarında çalışan bir yoğun bakım hemşiresi, hastalarının çoğunun öldüğünü görünce yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı, o anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

35 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi D'neil Schmall, ölümcül salgınla mücadeleye yardım için 30 Mart'ta koronavirüs salgınının küresel merkez üssü haline gelen New York'a taşındı ve o zamandan beri yoğun bakımda COVID-19 hastalarının tedavisinde yer alıyor.

D'neil, bu süreç boyunca yaşadığı zorlukları, her hastasının odasına girdiğinde onun öldüğünü görmekten yıprandığını gözyaşları içinde Instagram hesabında anlattı.

D'neil yaşadıklarını konuşmakta zorlanarak şöyle anlattı:

Bir odaya girip hastalarımı ölmüş halde görmekten çok yoruldum. Odaya giriyorsun ve orada bir cansız beden var. Girdiğin her odada cansız bedenler, cesetler görüyorsun. O insanların ailelerini aramak ve acı haberi vermek zorunda olmaktan yoruldum. Bu süreçte meslektaşlarım da hayatını kaybetti, bunu görmekten de yoruldum.'

Eğer herhangi bir zaman başkalarına şefkat göstermenin uygun olacağını hissettiyseniz, o an bu andır. Şu anda hepimiz birbirimize şefkat göstermeliyiz. Şu an çok üzgünüm.