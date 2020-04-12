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ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Her odada cansız bedenler var

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2020 15:45 | Son Güncelleme

Salgının yeni merkezi olan ABD'de koronavirüs ölümleri her geçen gün daha da artıyor. New York'ta acil serviste görevli bir hemşire ise yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Her odada cansız bedenler var

Koronavirüs salgınının ön saflarında çalışan bir yoğun bakım hemşiresi, hastalarının çoğunun öldüğünü görünce yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı, o anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

35 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi D'neil Schmall, ölümcül salgınla mücadeleye yardım için 30 Mart'ta koronavirüs salgınının küresel merkez üssü haline gelen New York'a taşındı ve o zamandan beri yoğun bakımda COVID-19 hastalarının tedavisinde yer alıyor.

D'neil, bu süreç boyunca yaşadığı zorlukları, her hastasının odasına girdiğinde onun öldüğünü görmekten yıprandığını gözyaşları içinde Instagram hesabında anlattı.

D'neil yaşadıklarını konuşmakta zorlanarak şöyle anlattı:

Bir odaya girip hastalarımı ölmüş halde görmekten çok yoruldum. Odaya giriyorsun ve orada bir cansız beden var. Girdiğin her odada cansız bedenler, cesetler görüyorsun. O insanların ailelerini aramak ve acı haberi vermek zorunda olmaktan yoruldum. Bu süreçte meslektaşlarım da hayatını kaybetti, bunu görmekten de yoruldum.'

Eğer herhangi bir zaman başkalarına şefkat göstermenin uygun olacağını hissettiyseniz, o an bu andır. Şu anda hepimiz birbirimize şefkat göstermeliyiz. Şu an çok üzgünüm.

Annem Los Angeles'tan New York'a gelmemi hiç istememişti. Annemi veya kız kardeşini arayabileceğimi de düşünmüyorum, çünkü onları endişelendirmek veya üzmek istemiyorum.

İşin üzücü yanı, gerçekten kimsenin umursamadığını hissediyorum. Sanki kimse nasıl hissettiğimizi umursamıyor, çünkü bu bizim işimiz, bunun için yazıldın, değil mi? Herkese iyi şanslar diliyorum. Sanırım birlik olursak hepimiz başarabiliriz.

D'neil, herhangi bir düzenleme yapmadan yayınladığı videosu ile insanların, sağlık çalışanlarının COVID-19 ile mücadelede yaşadıkları yıkıcı gerçekleri ve zorlukları anlamalarına yardımcı olmasını umduğunu belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
ABD koronavirüs New York hemşire

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