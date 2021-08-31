ABD'li hemşire yoğun bakımdaki koronavirüs gerçeğini böyle anlattı: Yaşayan ölüler

CNN International'ın bildirdiğine göre Florida, Teksas ve Louisiana'daki birkaç hastane, Delta varyantıyla mücadele eden hastalar için tamamen oksijensiz kalma riski altında olduklarını söyledi.

''KONUŞAN ÖLÜLER''

Doktorlar ve hemşireler, son haftalarda hastaneye kabul edilen çok sayıda ağır hasta, aşısız insan ve onları hayatta tutmak için verdikleri mücadele hakkında konuştu. Florida'daki bir hastane, makinelerin yardımı olmadan hayatta kalamayan hastaları "konuşan ölüler" olarak adlandırmaya başladı.

''ÖLMEME İZİN VERME''

Tallahassee Memorial Hastanesi'nde hemşire olan Ryan Smith, CNN'e verdiği demeçte, "Konuşan ölüler, görene kadar bana bir anlam ifade etmedi. Ama tek başlarına nefes alamayan, makineye bağlı hastaları görünce işin boyutunu anladım. Onları cihazlardan çıkarır çıkarmaz nefes alamıyorlardı. Birkaç hastamın ölmeme izin verme dediğini biliyorum. Bu korkunç ve üzücü bir an'' şeklinde konuştu.

Delta varyantı, Florida çevresindeki vakalarda hızlanmaya yol açtı ve okullar bu ay sınıfları yeniden açmaya hazırlanırken hastanelere yüksek sayıda yatışlar oldu. Devlet, geçen hafta 17 bin kişinin hastanelere yattığını duyurdu.



