HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'li hemşire yoğun bakımdaki koronavirüs gerçeğini böyle anlattı: Yaşayan ölüler

ABD'li hemşire yoğun bakımdaki koronavirüs gerçeğini böyle anlattı: Yaşayan ölüler

31.08.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, yükselen yeni koronavirüs vakalarıyla boğuşmaya devam ederken, güney eyaletlerdeki hastaneler oksijen kaynaklarının tükendiğini söylüyor. Covid yoğun bakım ünitesinde görevli olan bir hemşire ise, hastaların makineye bağlı tutulduğunu hepsinin ''konuşan ölüler'' olduğunu belirtti.

ABD'li hemşire yoğun bakımdaki koronavirüs gerçeğini böyle anlattı: Yaşayan ölüler

CNN International'ın bildirdiğine göre Florida, Teksas ve Louisiana'daki birkaç hastane, Delta varyantıyla mücadele eden hastalar için tamamen oksijensiz kalma riski altında olduklarını söyledi.

''KONUŞAN ÖLÜLER''

Doktorlar ve hemşireler, son haftalarda hastaneye kabul edilen çok sayıda ağır hasta, aşısız insan ve onları hayatta tutmak için verdikleri mücadele hakkında konuştu. Florida'daki bir hastane, makinelerin yardımı olmadan hayatta kalamayan hastaları "konuşan ölüler" olarak adlandırmaya başladı.

Screenshot_7

''ÖLMEME İZİN VERME''

Tallahassee Memorial Hastanesi'nde hemşire olan Ryan Smith, CNN'e verdiği demeçte, "Konuşan ölüler, görene kadar bana bir anlam ifade etmedi. Ama tek başlarına nefes alamayan, makineye bağlı hastaları görünce işin boyutunu anladım. Onları cihazlardan çıkarır çıkarmaz nefes alamıyorlardı. Birkaç hastamın ölmeme izin verme dediğini biliyorum. Bu korkunç ve üzücü bir an'' şeklinde konuştu.

Delta varyantı, Florida çevresindeki vakalarda hızlanmaya yol açtı ve okullar bu ay sınıfları yeniden açmaya hazırlanırken hastanelere yüksek sayıda yatışlar oldu. Devlet, geçen hafta 17 bin kişinin hastanelere yattığını duyurdu.

Koronavirüs oldu, kurdeşen döktü: Aşı olmayanları ikna etmek istiyorumKoronavirüs oldu, kurdeşen döktü: Aşı olmayanları ikna etmek istiyorum


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
Çarpıcı iddia: BioNTech aşısı olan kadın öldüÇarpıcı iddia: BioNTech aşısı olan kadın öldü
Kasırganın şiddeti saniye saniye görüntülendiKasırganın şiddeti saniye saniye görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Saya saya bitiremediler! Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

Saya saya bitiremediler! Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

Eski eş vahşeti! Takip edip kurşun yağdırdı

Eski eş vahşeti! Takip edip kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İstanbul'da iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti

İstanbul'da iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"

İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

12 yaşında servet sahibi oldu

12 yaşında servet sahibi oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.