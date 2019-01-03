ABD'li heyet Ankara'da! Kemal Batmaz'ın ifadesine başvuracaklar

ABD'li heyet FETÖ delillerini görüşmek için Ankara'da. Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD heyetinin bugün Ankara'da gerçekleştireceği görüşmelerle bakanlık yetkilisi düzeyindeki heyetler arası görüşme sayısı 6'a çıkacak.

Bu görüşmede yine FETÖ'ye yönelik soruşturmalar ele alınacak. ABD yetkililerinin ülkelerindeki FETÖ'ye yönelik soruşturmalarla ilgili bilgi vereceği görüşmelerde yeni deliller de heyetle paylaşılacak. Heyet, görüşmelerine yarın da devam edecek.

KEMAL BATMAZ'IN İFADESİNE BAŞVURACAKLAR



Heyet, video konferans ile FETÖ mahrem imamı Kemal Batmaz'ın da ifadesine başvuracak.

