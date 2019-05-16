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ABD'li heykeltraş Jeff Koons'un 'Tavşan' heykeli rekor fiyata satıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2019 07:57 | Son Güncelleme

ABD'li heykeltraş Jeff Koons'un 'Tavşan' isimli paslanmaz çelikten yapılan heykeli 91,1 milyon dolara rekor fiyata satıldı.

Koons'un tavşan figürlü heykeli, Christie’s müzayede evince New York'ta açık artırmaya sunuldu.

Rekor fiyata satıldı!

'Tavşan' isimli paslanmaz çelikten yapılan ve 91,1 milyon dolara rekor fiyata satılan heykel, hayattaki bir sanatçıya ait en yüksek fiyatla satılan eser oldu.
ABD'li heykeltraş Koons'un 'Tavşan' heykeli, İngiliz ressam David Hockney'in 'Sanatçının Portresi (Havuzda İki Figür)' adlı tablosunun rekorunu elinden almış oldu.
Hockney'in tablosu geçen Kasım ayında 90,3 milyon dolara satılmış ve hayattaki bir sanatçıya ait en yüksek fiyatla satılan eser olmuştu.
Jeff Koons'un 1986 yılında yaptığı 'Tavşan' heykeli Christie’s müzayede evi tarafından 20. yüzyıl sanatının 'en ikonik' eserlerinden biri olarak tanımlanıyor. (AA-Reuters)
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Anahtar Kelimeler:
ABD Jeff Koons tavşan figür

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Tavşan Bahane Kara-para Şahane adamlar kara-para aklamak için saçma sapan şeyleri kendi satıp kendileri alarak parayı resmileştiriyorlar
ALLAH AKIL FİKRİ VERSİN ALANA..
Yaw yok öyle bişi, tezgah kurulmuş yersen ayağı. tavşan kaç tazı tut milleti uyutun bakalım
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