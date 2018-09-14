HABER

Zarrab neden cezaevinde değil? ABD'li hukukçulardan açıklama geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2018 09:37 | Son Güncelleme

ABD'li hukukçular, Rıza Sarraf'ın suşi yerken çekilen fotoğraflarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundular.

Zarrab neden cezaevinde değil? ABD'li hukukçulardan açıklama geldi

ABD'de İran'a yönelik yaptırımları delmek suçundan toplam 135 yıl hapis cezasıyla yargılanırken savcılıkla anlaşarak itirafçı tanıklık yapan Rıza Sarraf'ın cezaevinde olduğu sanılıyordu.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre, davayı yakından takip eden ABD'li hukukçular Rıza Sarraf'ın serbest kalmasının hukuken mümkün olmadığını, Nobu restoranda çekilen fotoğrafın ancak kendisini savcılığa götüren FBI ajanlarının ‘ayrıcalık' tanımasıyla gerçekleşmiş olabileceğini söyledi. Hukukçulara göre bu da federal suç kapsamına girer.

Reza Zarrab'ın itirafçı tanıklığı sayesinde savcılığın mahkemeye vereceği ‘5K1 mektubu'yla çok önemli bir ceza indirimi almasının beklendiğini belirten hukukçular, Sarraf'ın ceza duruşması öncesinde kefalet başvurusunun gizli kalamayacağını, çünkü tüm kefalet başvuruları ve kararların kamuya açık olduğunu söyledi.

Rıza Sarraf'ın halen FBI denetiminde New York'ta bir cezaevinin özel bölümünde tutulduğuna inanan hukukçular, daha önce gardiyana rüşvet vererek içeriye içki ve telefon soktuğunu da hatırlattı.

Hukukçular Sarraf'ın kendisine eşlik eden FBI ajanı ya da cezaevi kolluk görevlisiyle de böyle bir yakınlaşmaya girmiş olabileceği şüphesini aktardı.

PARTNERGözaltı morluklarının nedenleri nelerdir? Tedavisi nedir?Gözaltı morluklarının nedenleri nelerdir? Tedavisi nedir?
Ünlü iş adamından büyük jest! Tam 2 milyar dolarÜnlü iş adamından büyük jest! Tam 2 milyar dolar
İdlib'de son durum! 'Suriye Ordusu'ndaki 800 asker cepheden kaçtı' iddiasıİdlib'de son durum! 'Suriye Ordusu'ndaki 800 asker cepheden kaçtı' iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD hukuçu sarraf cezaevi FBI suşi İRAN razi canikligil

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Trump Maria Kasırgası’nda Açıklanan Ölü Sayısını Reddetti

Trump Maria Kasırgası’nda Açıklanan Ölü Sayısını Reddetti

Ünlü iş adamından büyük jest! Tam 2 milyar dolar

Ünlü iş adamından büyük jest! Tam 2 milyar dolar

İdlib'de son durum! 'Suriye Ordusu'ndaki 800 asker cepheden kaçtı' iddiası

İdlib'de son durum! 'Suriye Ordusu'ndaki 800 asker cepheden kaçtı' iddiası

İnanılmaz değişim! 2 yılda 200 kilo verdiler

İnanılmaz değişim! 2 yılda 200 kilo verdiler

Çavuşoğlu New York Times'a yazdı: Washington için karar verme zamanı

Çavuşoğlu New York Times'a yazdı: Washington için karar verme zamanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.