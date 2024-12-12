HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'li isimden çarpıcı Donald Trump değerlendirmesi: "Haçlı Seferi başlatılabilir"

ABD'li isimden çarpıcı Donald Trump değerlendirmesi: "Haçlı Seferi başlatılabilir"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
12.12.2024 16:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın göreve geleceği 2. dönemi için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Borrel bu 2. dönemde 'Haçlı Seferi başlatılabilir' dedi.

ABD'li isimden çarpıcı Donald Trump değerlendirmesi: "Haçlı Seferi başlatılabilir"

Borrell, İspanya'nın Barselona kentinde katıldığı bir forumda dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "AB olarak bu zamana kadar Orta Doğu'da sadece ikna etmeyi kullandık ama başarısız olduk. Orta Doğu'da 30 yıl öncesinin çok gerisindeyiz." ifadesini kullanan Borrell, AB'nin "çok bölünmüş bir dış politikası olmasını" eleştirdi.

yy

MÜSLÜMANLARA KARŞI 'HAÇLI SEFERİ' UYARISI

ABD'de 20 Ocak'taki yemin töreninden sonra başlayacak ikinci Donald Trump döneminde Çin'e ve Müslümanlara karşı "Haçlı Seferi başlatılabileceği" uyarısı yaptı.

ABD'de ikinci Donald Trump döneminden duyduğu endişeleri de dile getiren İspanyol politikacı, "Biz Avrupalılar her dört yılda bir Amerikan seçmenlerinin ruh haline güvenemeyiz." diyerek AB'nin ABD'den daha bağımsız bir dış politika izlemesi ve bunun için savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurguladı.

trmpo

Trump'ın, gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2'sini savunmaya harcamayan NATO ülkelerini dış saldırılara karşı korumamakla tehdit ettiğini hatırlatan Borrell, ABD'nin yeni başkanı ile birlikte "Çin ve Müslüman karşıtı bir haçlı seferine başlanabilir." ifadesini kullandı.

ABD'nin yeni Savunma Bakanı olması beklenen, eski televizyon sunucusu Pete Hegseth'in kolunda, 11. yüzyıldaki 1. Haçlı Seferi'ndeki Papa 2. Urban'a atfen kullanılan "Tanrı öyle istiyor" yazılı bir dövme bulunduğunu hatırlatan Borrell, "Eğer Amerikalıların dünyada bir sesi varsa, bunun nedeni dünyanın etrafında dolaşan altı filoları olmasıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd
En Çok Okunan Haberler
O Avrupa ülkesinde bankalardan bir ilk! Halka 'evde nakit tutun' çağrısı

O Avrupa ülkesinde bankalardan bir ilk! Halka 'evde nakit tutun' çağrısı

Yeni banknot iddiası: Abdülhamit mi Necip Fazıl mı?

Yeni banknot iddiası: Abdülhamit mi Necip Fazıl mı?

Abdullah Gül "Tarihi bir gelişme" dedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Abdullah Gül "Tarihi bir gelişme" dedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

18 yıllık yasak son buluyor!

18 yıllık yasak son buluyor!

ABD'li isimden çarpıcı Donald Trump değerlendirmesi: "Haçlı Seferi başlatılabilir"

ABD'li isimden çarpıcı Donald Trump değerlendirmesi: "Haçlı Seferi başlatılabilir"

Bir öğretmen bunu nasıl yapar derken öğretmen bile olmadığı ortaya çıktı

Bir öğretmen bunu nasıl yapar derken öğretmen bile olmadığı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.