ABD'li isimden çarpıcı Donald Trump değerlendirmesi: "Haçlı Seferi başlatılabilir"

Borrell, İspanya'nın Barselona kentinde katıldığı bir forumda dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "AB olarak bu zamana kadar Orta Doğu'da sadece ikna etmeyi kullandık ama başarısız olduk. Orta Doğu'da 30 yıl öncesinin çok gerisindeyiz." ifadesini kullanan Borrell, AB'nin "çok bölünmüş bir dış politikası olmasını" eleştirdi.

MÜSLÜMANLARA KARŞI 'HAÇLI SEFERİ' UYARISI

ABD'de 20 Ocak'taki yemin töreninden sonra başlayacak ikinci Donald Trump döneminde Çin'e ve Müslümanlara karşı "Haçlı Seferi başlatılabileceği" uyarısı yaptı.

ABD'de ikinci Donald Trump döneminden duyduğu endişeleri de dile getiren İspanyol politikacı, "Biz Avrupalılar her dört yılda bir Amerikan seçmenlerinin ruh haline güvenemeyiz." diyerek AB'nin ABD'den daha bağımsız bir dış politika izlemesi ve bunun için savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurguladı.

Trump'ın, gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2'sini savunmaya harcamayan NATO ülkelerini dış saldırılara karşı korumamakla tehdit ettiğini hatırlatan Borrell, ABD'nin yeni başkanı ile birlikte "Çin ve Müslüman karşıtı bir haçlı seferine başlanabilir." ifadesini kullandı.

ABD'nin yeni Savunma Bakanı olması beklenen, eski televizyon sunucusu Pete Hegseth'in kolunda, 11. yüzyıldaki 1. Haçlı Seferi'ndeki Papa 2. Urban'a atfen kullanılan "Tanrı öyle istiyor" yazılı bir dövme bulunduğunu hatırlatan Borrell, "Eğer Amerikalıların dünyada bir sesi varsa, bunun nedeni dünyanın etrafında dolaşan altı filoları olmasıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA