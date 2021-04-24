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ABD'li kadın nişanlısının babasıyla sevgili oldu bir de çocuk doğurdu

24.04.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Illinois eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Mackenzie Yocum, nişanlısının 61 yaşındaki evli babasından çocuk dünyaya getirdi.

ABD'li kadın nişanlısının babasıyla sevgili oldu bir de çocuk doğurdu

ABD'li bir baba ile oğlunun nişanlansıyla ilişki yaşadığı ve bir çocuk sahibi oldukları ortaya çıktı. Evli ve 4 çocuk sahibi 61 yaşındaki baba Jeff Scholl ile 25 yaşındaki Mackenzie Yocum ABD basınına mutluluk pozları verdi.

6 AY GİZLİ TUTMUŞLAR

Illinois kentinde yaşayan Mackenzie Yocum, nişanlısıyla yaşadığı sorunlar döneminde nişanlısının babası olan 61 yaşındaki Jeff Scholl'un kendisiyle ilgilendiğini ve bu sırada yakınlaştıklarını ifade etti. Yocum, nişanlısının babası ile ilişkiye başladıklarını, ilişkilerini 6 ay kadar gizli tuttuklarını kaydederek, “Pişman olduğum tek şey dürüst olmamak ve önceki ilişkilerimiz bitmeden Jeff ile bir ilişki kurmak” dedi. Çiftin şu anda Wyatt adında bir kızları bulunuyor.

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Aldatılan nişanlı ise ikili ile konuşmuyor.

(DHA)


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