HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. ABD'li kadın üçüncü kez 50 bin dolarlık ikramiye kazandı, şaşkına döndü: İnanamıyorum

ABD'li kadın üçüncü kez 50 bin dolarlık ikramiye kazandı, şaşkına döndü: İnanamıyorum

30.11.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'deki Maryland Piyango yetkililerine göre, Montgomery County'da yaşayan 61 yaşındaki kadın, Ağustos 2018'den bu yana üçüncü kez 50 bin dolarlık kazı kazan ikramiyesi kazandı. İsminin gizli kalmasını isteyen kadın, ''İnsanlar her gün oynuyor ve kazanamıyor. Şoke oldum. Bu inanılmaz'' şeklinde konuştu.

ABD'li kadın üçüncü kez 50 bin dolarlık ikramiye kazandı, şaşkına döndü: İnanamıyorum

ABD’nin Maryland eyaletine bağlı Montgomery County adlı kentinde yaşayan bir kadın üç yıl içinde 3 kez piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı.

61 yaşındaki kadın, kısa süre önce iki adet 5 dolarlık (yaklaşık 63 lira) kazı kazan bileti satın aldı. İlk bilet tutmadı ancak ikincisi on oyunun en büyük ödülü olan 50 bin doları (yaklaşık 636 bin lira) getirdi.

BİLETLERİ HEP AYNI MAĞAZADAN ALIYOR

Ağustos 2018'den bu yana üçüncü kez 50.000 dolarlık ikramiye kazanan kadın , parayı bazı ev tadilatları için kullanmayı planladığını söylerken, biletleri hep aynı mağazadan aldığını dile getirdi.

Maryland Piyango yetkililerine göre, aynı kadın üçüncü kez 50 bin dolarlık büyük ödülün sahibi oldu. Buna göre, ilk ikramiyeyi Ağustos 2018'de, ikinci ikramiyeyi ise ertesi Ekim ayında Cash Craze Doubler oynayarak kazandı.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kadının üçüncü kez büyük ikramiyeyi kazandığı için şaşkına döndüğü belirtilirken, piyango yetkililerine "İnanamıyorum. İnsanlar her gün oynuyor ve kazanmıyor. Şoke oldum" dediği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uçağın iniş takımlarında ABD'ye geldiUçağın iniş takımlarında ABD'ye geldi
Adeta sağlık deposu ama… Bu kurallara dikkat!Adeta sağlık deposu ama… Bu kurallara dikkat!
Duyar duymaz dikiliyor! "İstiklal Marşı bitene kadar eşlik ediyor"Duyar duymaz dikiliyor! "İstiklal Marşı bitene kadar eşlik ediyor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Duygulandıran paylaşım: Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum

Duygulandıran paylaşım: Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum

Selin Ciğerci'nin taktığı yüzük ve saatin fiyatı dudak uçuklattı!

Selin Ciğerci'nin taktığı yüzük ve saatin fiyatı dudak uçuklattı!

Yasak Elma'da olay sahne! Eşini yasak aşkıyla böyle yakaladı!

Yasak Elma'da olay sahne! Eşini yasak aşkıyla böyle yakaladı!

Üç Kuruş'a damga vuran final!

Üç Kuruş'a damga vuran final!

Bu sefer kızının yanında öpüştü! Tepki yağdı

Bu sefer kızının yanında öpüştü! Tepki yağdı

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Aldığı milyonluk araç 2 kez yolda kaldı, avukattan ilginç protesto

Aldığı milyonluk araç 2 kez yolda kaldı, avukattan ilginç protesto

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.