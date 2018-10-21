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ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 11:02 | Son Güncelleme

Antalyalı iş insanı Atıl Pekşen'in (45) sosyal medya hesaplarından aldığı fotoğrafları kullanarak, 'Alexander Gotze Muller' ismiyle sahte profil açan kişi, ABD'li kadınları kendisine aşık ettikten sonra dolandırdı. Pekşen, kendisine ulaşan 5 kadını sosyal medyadan tanıştırarak, ülkelerinde birlikte şikayetçi olmalarını sağladı.

ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde temizlik ürünleri fabrikası bulunan Atıl Pekşen, sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını kopyalayan ve 'Alexander Gotze Muller' adıyla açtığı profil ile ABD'de 5 kadını kandırıp, paralarını alan kişi nedeniyle zor duruma düştü. Pekşen'in hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki gezilerinde çektirdiği fotoğrafları kopyalayan kişinin özellikle ABD'deki kadınlarla arkadaşlık kurduğu, uzun sohbetler sonucu kendisine aşık ederek, çeşitli bahanelerle para talep ettiği ortaya çıktı. İş insanı Pekşen, ABD'li kadınlardan 5'inin, dolandırıldıktan sonra kendisine ulaştığını söyledi. Pekşen, kendisine ulaşan 5 kadını sosyal medya üzerinden tanıştırarak, birlikte şikayetçi olmalarını sağladı.

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'SEN NE ADİ ADAMSIN' DİYE BANA YAZIYORLAR

Yaşadığı talihsizlikle ilgili sosyal medyadan daha önce paylaşımda bulunan Pekşen, sahte profilin fotoğraflarını yayımlayarak, "İşte benim fotoğraflarımla zamparalık yapan soytarı. Facebook'ta, Tinder'da kadınları kafalayan, onlardan para koparan, kalplerini çalan, iş buluşmaya geldi mi ortadan kaybolan bu şarlatan hakkında şikayet duymaktan bıktım. Bu adamı bulamayan herkes 'Sen ne adi adamsın' diye Instagram'dan bana yazıyor. Kimseyi 'O ben değilim' diye inandıramıyorum. Sosyal medya hesaplarımızın nasıl kötüye kullanılabileceği konusunda bir örnek" dedi.

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ABD'Lİ KADININ MESAJINI PAYLAŞTI

Atıl Pekşen, ABD'nin San Francisco kentinde yaşayan Marcela Escamilla adlı kadının kendisine attığı mesajı da sosyal medya hesabından paylaştı. ABD'li kadın, 'Alexander Gotze Muller' adlı kişinin Pekşen'in yüzden fotoğrafını kullanarak, kadınlara mesaj attığını ve telefon açtığını, mayıs ayından beri kendisine aynı şekilde mesajlar gönderdiğini, bir süre sonra da para talep ettiğini anlattı. Pekşen, bu paylaşımla birlikte 'Alexandre Gotze Muller' adlı kullanıcının sahte hesaplarını bularak, kendi sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Pekşen, "Bu 'Alexander Gotze Muller' benim fotoğraflarımla kadınları kandırmaya devam ediyor, bugün bir şikayet daha aldım. Bu kaçıncı artık bilmiyorum. Bunu yapan tanıdığım biriyse lütfen vazgeçsin, konu artık FBI'da" dedi.

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KADINLARDAN BİRİ, 16 BİN DOLAR GÖNDERMİŞ

Atıl Pekşen, en son dolandırılan kadınları buluşturmaya çalıştığını söyledi. Kadınlardan 2'sinin bir araya gelerek, hem polise hem de FBI'a konuya ilişkin şikayetçi olduklarını aktaran Pekşen, "5 kadından 2'sini buluşturabildim. 1'ini 16 bin dolar dolandırmış, diğerinden para istemiş, 'Göndermedim' diyor ama gönderip göndermediğini bilmiyorum. Benim fotoğraflarımla ABD'li bir kadınla yazışıyor, kendine zamanla aşık ediyor, adamın adı belki gerçekten 'Alexander Muller' veya kim bilir kim. Fotoğraflar benim sadece. Kadınlardan 'Zor durumdayım', 'ABD'ye geleceğim', 'Vize alacağım' gibi gerekçelerle para istiyormuş" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı ABD iş adamı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Türk milleti seninle gurur duyuyor haci:))
bize yaptırım uygularsın ha amerika bu daha bi başlangıç !
yakma soyad manidar
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