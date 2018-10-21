ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde temizlik ürünleri fabrikası bulunan Atıl Pekşen, sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını kopyalayan ve 'Alexander Gotze Muller' adıyla açtığı profil ile ABD'de 5 kadını kandırıp, paralarını alan kişi nedeniyle zor duruma düştü. Pekşen'in hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki gezilerinde çektirdiği fotoğrafları kopyalayan kişinin özellikle ABD'deki kadınlarla arkadaşlık kurduğu, uzun sohbetler sonucu kendisine aşık ederek, çeşitli bahanelerle para talep ettiği ortaya çıktı. İş insanı Pekşen, ABD'li kadınlardan 5'inin, dolandırıldıktan sonra kendisine ulaştığını söyledi. Pekşen, kendisine ulaşan 5 kadını sosyal medya üzerinden tanıştırarak, birlikte şikayetçi olmalarını sağladı.

'SEN NE ADİ ADAMSIN' DİYE BANA YAZIYORLAR



Yaşadığı talihsizlikle ilgili sosyal medyadan daha önce paylaşımda bulunan Pekşen, sahte profilin fotoğraflarını yayımlayarak, "İşte benim fotoğraflarımla zamparalık yapan soytarı. Facebook'ta, Tinder'da kadınları kafalayan, onlardan para koparan, kalplerini çalan, iş buluşmaya geldi mi ortadan kaybolan bu şarlatan hakkında şikayet duymaktan bıktım. Bu adamı bulamayan herkes 'Sen ne adi adamsın' diye Instagram'dan bana yazıyor. Kimseyi 'O ben değilim' diye inandıramıyorum. Sosyal medya hesaplarımızın nasıl kötüye kullanılabileceği konusunda bir örnek" dedi.