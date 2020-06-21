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  4. ABD’li komedyen Hughley sahnede bayıldı! Koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD’li komedyen Hughley sahnede bayıldı! Koronavirüs testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 19:56 | Son Güncelleme

ABD’li komedyen Darryl Lynn Hughley, gösteri yaptığı sırada sahnede bayıldı. Ünlü komedyen bayılmasının ardından koronavirüs olduğunu öğrendi.

ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde Cuma gecesi gösteri yaptığı sırada sahnede bayılan 57 yaşındaki ünlü komedyan Darryl Lynn Hughley, koronavirüs çıktı. Ünlü komedyen, bayılmasının ardından kaldırıldığı Saint Thomas Hastanesi’nde yapılan testler sonucunda korona virüs olduğunu duyurdu.

Hughley, pozitif olduğunu öğrendikten sonra hızlı bir şekilde kendisini otel odasında karantinaya aldığını aktardı.

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SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Ünlü komedyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Hastalığım asemptomatik olarak adlandırıldı. Grip belirtilerine sahip değilim. Nefes darlığım yok, nefes almakta zorlanmıyorum. Öksürüğüm yok, düşük veya yüksek ateşim bulunmuyor. Tat veya koku kaybım yok. Sanırım sadece bilincimi kaybettim. Dualarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkürler” dedi.

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