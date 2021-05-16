İsrail vahşetine tepkiler çığ gibi büyüyor! Açıklamalar peş peşe geldi

ABD'li Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar, ABD yönetiminin İsrail'in Filistin'deki saldırılarına desteğini "mide bulandırıcı" ve "ahlak dışı" olarak niteledi.
Gazze'de 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşadıklarını anlattığı videoyu Twitter hesabından paylaşan Omar, ABD'nin, İsrail'in Filistinlilere saldırılarına yönelik tutumunu eleştirdi.
Omar, "Bu çocuğun ve diğer Filistinlilerin maruz kaldıkları adil değil. Onu korumaya değer görmeyen ABD politikasının gaddarlığı adil değil. Bu insanları susturmak ve şeytanlaştırmak adil değil. Eyalet vekillerinizi arayın ve bu videoyu tekrar tekrar oynatın." ifadelerini kullandı.
Omar, bir diğer paylaşımında da ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ateşkes çağrısına destek vermeyen tek ülke olduğunu ifade eden fotoğrafa yer verdi.
Söz konusu paylaşımında Omar, "ABD'nin bu şiddetli katliamı desteklemesi mide bulandırıcı ve ahlak dışı. ABD'nin aktif bir şekilde ateşkesi engellediği ve sivillerin katledilmesine izin verdiği başka bir zaman bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'de Demokrat Joe Biden yönetimi, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini "meşru müdafaa hakkı" olarak niteleyerek bu ülkeyi kınamaktan kaçınıyor. Kongredeki bazı Demokrat isimler ise Biden yönetiminin bu politikasını sert bir dille eleştiriyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, İsrail’in uluslararası medya kuruşlarının Gazze’deki ofislerinin bulunduğu binaya saldırmasından derinden rahatsız olduğunu söyledi.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Gazze'de Associated Press (AP) ve Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu binanın İsrail tarafından vurularak yerle bir edilmesinin "ABD'nin desteğiyle" olduğunu kaydetti.
Ocasio-Cortez, Twitter hesabından, AP ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binanın İsrail tarafından bombalanma anında çekilen bir videoyu paylaştı.
New York Vekili Ocasio-Cortez, "Bu, ABD'nin desteğiyle oluyor. Hiçbir sözcünün lafı ne kadar çevirdiğini umursamıyorum. ABD, BM'nin ateşkes çağrısını veto etti. Biden yönetimi bir müttefikine karşı sesini çıkarmıyorsa, kime karşı çıkar? Nasıl insan hakları savunuculuğunda güvenilir olurlar?" ifadelerini kullandı.
Ocasio-Cortez başka bir paylaşımında da İsrail'i "apartheid rejimi" olarak nitelendirerek, "Apartheid ülkeler, demokrasi değildir." mesajını verdi.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez, İsrail'in basın kuruluşlarını ve sivilleri hedef almasını eleştirerek şiddete son verilmesi çağrısında bulundu.
Menendez yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in askeri eylemleri sonucunda, Gazze'de masum sivillerin yaşamını yitirmesinden ve İsrail'in uluslararası basın kuruluşlarına ev sahipliği yapan binaları hedef almasından son derece üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.
Hamas'ın attığı füzeler karşısında İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı olduğunu belirten Menendez, "Tehdit ne kadar tehlikeli ve gerçek olursa olsun, ABD-İsrail ilişkilerinin gücünün, demokrasi, özgürlük, çok taraflılık, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi ortak değerlerimize dayandırıldığında ilerlediğini düşünüyorum." görüşünü paylaştı.
Menendez, Hamas'ın "masumların arkasına saklandığını" savunarak, buna rağmen İsrail'in sivil bölgeleri hedef almadan önce uyarı vermeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Senatör Menendez, şöyle devam etti:
"Sivil ölümlere ve basın kuruluşlarının yok edilmesine yol açan eylemlere yönelik tam bir hesap sorma süreci olduğuna inanıyorum. Tüm siyasi ve askeri liderlerin, savaş kuralları ve kanunlarına uyma sorumlulukları vardır. Tüm aktörlerin gerginliği azaltacak yollar bulması son derece önemlidir. Bu şiddet bitmelidir. Sivillerin ve masum Yahudilerin ve Arapların ölmesi, Orta Doğu'da istikrar ve barışı baltalamaktadır."