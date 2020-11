ABD'li MasterChef yarışmacısı hayatını kaybetti! 'Acısı son buldu'

Anne ve babasını intihar nedeniyle kaybeden Amerika'nın MasterChef Junior yarışmacısı Ben Watkins, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Ben'in büyükannesi ve amcası tarafından yapılan açıklamada, 'Eylül 2017'de her iki ebeveynini de kaybettikten sonra, Ben'in gücüne, cesaretine ve yaşam sevgisine hayran kaldık. O asla şikayet etmedi. Ben bildiğimiz en güçlü kişiydi ve her zaman öyle kalacak. Ben'in nadir hastalığı dünya ile paylaşıldığında, dünyanın her köşesinden gördüğü sevgi onu mutlu etti. Ben, bu dünyadaki kısacık on dört yılında çok acı çekti ama biz onun acısının nihayet sona ermesiyle teselli buluyoruz' denildi.

Ben'e, sadece altı kişiyi etkileyen inanılmaz derecede nadir bir yumuşak doku tümörü olan anjiyomatoid fibröz histiositoma teşhisi kondu.

Ailesi öldükten sonra Ben için kurulan bir yardım hesabı, ölümünün ardından yeniden düzenlendi. Yaklaşık 200 bin dolar toplandı ve birçoğu aile tarafından bağışlandı. Bir bağışçı şunları yazdı: 'Bu tatlı çocuğun ailesi için kalbim kırılıyor. Onu masterchef junior'da izledim ve favorilerimden biriydi. Kaybınız için çok üzgünüm. Tanrı seni korusun tatlı Ben, şimdi annenle dinlenebilirsin. Onu seven herkes için dua ediyorum. Her yaştan şefler için muazzam bir rol modeldi ve MasterChef ailesindeki herkes tarafından çok özlenecek.'

Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay de Ben için mesaj paylaştı. Ramsay, 'inanılmaz yetenekli bir aşçıydın ve güçlü bir gençtin. Genç hayatında çok zor dönemler oldu ama sen her zaman sabırlı davrandı' dedi.

We lost a Master of the @MasterChefJrFOX kitchen today. Ben you were an incredibly talented home cook and even stronger young man. Your young life had so many tough turns but you always persevered. Sending all the love to Ben Watkins’ family with this terrible loss Gx pic.twitter.com/RX81hP7lbw