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ABD'li MasterChef yarışmacısı hayatını kaybetti! 'Acısı son buldu'

19.11.2020 08:10 | Son Güncelleme:
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ABD'li MasterChef yarışmacısı hayatını kaybetti! 'Acısı son buldu'

Amerika'nın MasterChef Junior yarışmacısı Ben Watkins, 14 yaşında hayatını kaybetti. Ben, bir buçuk yıldır kanserle mücadele ediyordu.

Anne ve babasını intihar nedeniyle kaybeden Amerika'nın MasterChef Junior yarışmacısı Ben Watkins, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

AİLE AÇIKLAMA YAPARAK HABERİ DOĞRULADI

Ben'in büyükannesi ve amcası tarafından yapılan açıklamada, 'Eylül 2017'de her iki ebeveynini de kaybettikten sonra, Ben'in gücüne, cesaretine ve yaşam sevgisine hayran kaldık. O asla şikayet etmedi. Ben bildiğimiz en güçlü kişiydi ve her zaman öyle kalacak. Ben'in nadir hastalığı dünya ile paylaşıldığında, dünyanın her köşesinden gördüğü sevgi onu mutlu etti. Ben, bu dünyadaki kısacık on dört yılında çok acı çekti ama biz onun acısının nihayet sona ermesiyle teselli buluyoruz' denildi.

HASTALIĞI NADİR GÖRÜLÜYORDU

Ben'e, sadece altı kişiyi etkileyen inanılmaz derecede nadir bir yumuşak doku tümörü olan anjiyomatoid fibröz histiositoma teşhisi kondu.

200 BİN DOLAR BAĞIŞ TOPLANDI

Ailesi öldükten sonra Ben için kurulan bir yardım hesabı, ölümünün ardından yeniden düzenlendi. Yaklaşık 200 bin dolar toplandı ve birçoğu aile tarafından bağışlandı. Bir bağışçı şunları yazdı: 'Bu tatlı çocuğun ailesi için kalbim kırılıyor. Onu masterchef junior'da izledim ve favorilerimden biriydi. Kaybınız için çok üzgünüm. Tanrı seni korusun tatlı Ben, şimdi annenle dinlenebilirsin. Onu seven herkes için dua ediyorum. Her yaştan şefler için muazzam bir rol modeldi ve MasterChef ailesindeki herkes tarafından çok özlenecek.'

ÜNLÜ ŞEF TWITTER'DAN ACISINI PAYLAŞTI

Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay de Ben için mesaj paylaştı. Ramsay, 'inanılmaz yetenekli bir aşçıydın ve güçlü bir gençtin. Genç hayatında çok zor dönemler oldu ama sen her zaman sabırlı davrandı' dedi.


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