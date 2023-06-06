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ABD'li milyarder iş insanının kızı ve torunu uçak kazasında öldü

06.06.2023 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında uçuşa yasak bölgede düşen özel jette hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı. Uçak kazasında ölenlerin arasında milyarder iş insanı John Rumpel'in kızı ve torununun da olduğu açıklandı. Yasak bölgeye giren özel jet için F-16 savaş uçakları da havalanmış, bölgede duyulan patlama sesi ise büyük paniğe yol açmıştı.

ABD'li milyarder iş insanının kızı ve torunu uçak kazasında öldü

Florida merkezli Melbourne Inc. şirketinin sahibi Rumpel, New York Times'a yaptığı açıklamada, düşen jette kızı ve 2 yaşındaki torunun, dadısının ve şirket pilotunun bulunduğunu, Kuzey Carolina'daki evini ziyaret ettikten sonra, New York'un Long Island bölgesindeki evlerine döndükleri bilgisini paylaştı.

Milyarder iş insanı, Melbourne Inc. altındaki Encore Motors şirketine ait olduğu belirlenen jetin düşmesiyle ilgili yetkililerden fazla bilgi alamadığını, ancak uçağın basıncının düşmesi sonucu kazanın gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.

UCAK

Rumpel'in kızı Adina Azarian'ın çalıştığı emlak firması Keller Williams NYC de kazayla ilgili bir taziye mesajı yayımladı.

TRUMP'IN BÜYÜK BAĞIŞÇILARINDAN

Ayrıca ABD medyasında, Floridalı John Rumpel'in eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimi kampanyası için kurduğu MAGA'nın büyük bağışçılarından olduğu bilgisi yer aldı.

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NE OLMUŞTU?

ABD'nin başkenti Washington D.C'de dün duyulan büyük bir patlama sesi paniğe yol açmış, panik yaşayan vatandaşlar sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışmıştı.

Federal Havacılık İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Tennessee'den Long Island'a gitmek üzere kalkan Cessna tipi uçağın, başkent üzerinde uçuşa yasak bölgeye girdiği, daha sonra Virginia'nın güneybatı bölgesinde dağlık araziye düştüğü bildirilmişti.

Uçağın düştüğü açıklamalarından birkaç saat sonra bölge polisi, kurtarma ekibinin uçağın enkazına ulaştığını, kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

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ABD basınında, söz konusu uçağın telsiz uyarılarına karşılık vermediği, bunun üzerine F-16'ların ses patlamasına neden olan süpersonik hızda acil müdahale yetkisiyle havalandığı bilgisi yer almıştı.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunda Kıdemli Havacılık Kazası Araştırmacısı Adam Gerhardt, düşen uçağın enkazının Delaware eyaletine taşınarak uzun bir incelemeye tabi tutulacağı belirtmişti. (AA)

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