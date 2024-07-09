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ABD'li milyonerden ölümcül deney: Oğlunun kanını kendine naklettirdi! Genç kanı genleştirir mi?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
09.07.2024 15:13
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Gençlerin kanı yaşlıları gençleştirir mi? sorusu tartışılıyor. Bu tartışmayı gündeme taşıyan da Amerikalı bir iş insanı oldu. Onu tanınır kılansa ne serveti ne de çalışmaları. Daha genç kalabilmek için verdiği mücadele. En son oğlunun kanını kendine, kendininkisini de babasına naklettirdi. Ünlü teknoloji CEO'sunun tek amacı 18 yaşına dönebilmek. Peki gençlerden kan naklettirme yöntemiyle zamanı tersine çevirmek gerçekten mümkün mü? Uzmanlar açıkladı...

ABD'li milyonerden ölümcül deney: Oğlunun kanını kendine naklettirdi! Genç kanı genleştirir mi?

Bryan Jonhsan isimli Amerlikalı iş adamı milyonlarını genç kalabilmek için harcıyor. Akıl sınırlarını zorlayacak miktarda takviye ilaç alıyor. Ancak uzmanlar bu yöntemi sağlıklı bulmuyor.

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Amerikalı milyoner Bryan Johnson, asıl gençlik iksirinin gençlerin kanında olduğuna kanaat getirdi. Oğlunun kanını kendisine naklettirdi. Yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Atv Ana Haber'de yer alan habere göre, uzmanlar ünlü milyonerin gençlik uğruna ölümcül bir risk aldığı konusunda hemfikir. Ayrıca denenmemesi gerektiği konusunda da uyarıyorlar. Amerikalı iş adamının gençleşmek uğruna denediği yöntem dünyanın hiçbir yerinde yasal da değil.

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Ünlü teknoloji CEO'sunun tek bir hedefi var. O da 18 yaşına geri dönebilmek. Bu uğurda oğlunun kanını kendisine, kendi kanını ise babasını enjekte ettiriyor. Ve hatta babasının bu yöntemle 25 yıl gençleştiğini iddia ediyor.

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Bryan Johnson'ın eski ve yeni halini görenler şaşırıyor. Peki, genç kanı enjekte etmek gerçekten yaşlılığı tersine çevirebilir mi?

"BUNUN ADI ESTETİK ŞİDDET, YAPMAYIN"

Konuya dair açıklamalarda bulunan Genetik Kök Hücre ve Medikal Uzmanı Dr. Cansen Yeni Kut, "Böyle bir çalışmanın daha sonucu bunun yararlı olduğuyla ilgili herhangi bir veri yok. Hatta tam tersi çok ciddi zarar da görebilirler.

"ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR"

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Başka birinden aldığımız çekirdekli hücreler kişide bir immür reaksiyon yaratarak hızlıca anaflaktik şoka sokarak ölüme kadar götürebilir. O yüzden hücresel tedavilerde doku uyumu son derece önemlidir. Çocuklardan hormon almak, kan almak ucu açık olan zarar verilebilecek birçok yere gidebilir ben buna estetik şiddet diyorum." ifadelerine yer verdi.


Express


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