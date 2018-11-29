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ABD’li okul müdürü öğrencilerinin önünde Müslüman oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2018 09:38 | Son Güncelleme

Katar’da ABD’li bir okul müdürü, öğrencilerin önünde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Brezilyalı pilotun uçuş sırasında Müslüman olmasının ardından, ABD’li bir okul müdürü de öğrencilerinin önünde Kelime-i Şehadet getirdi. Katar’ın başkenti Doha’da Kraliyet Taç Okulu'nun müdürü Donal Teller, çalıştığı okulun bahçesinde öğretmen ve öğrencilerinin huzurunda Müslüman oldu. Teller, Kelime-i Şehadet getirirken okulu tekbir sesleri ve sevinç kapladı.

Geçtiğimiz haftalarda Brezilyalı bir pilot, Mekke üzerinde uçarken Kelime-i Şehadet getirip Müslüman olmuştu. (İHA)

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Katar okul müdürü Kelime-i Şehadet Müslüman Donal Teller

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