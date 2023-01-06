ABD'li oyuncu Madelaine Petsch sütyensiz pozuyla beğeni butonunu çökertti

28 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Madelaine Petsch, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Güzel oyuncu bu defa sütyensiz tarzıyla ilgi odağı oldu.

Madelaine Petsch'in paylaşımına 1 buçuk milyon beğeni geldi.

Ünlü oyuncu cüretkar pozlarıyla Anitta ve Bella Thorne gibi isimlerin de beğenisini kazandı.

2014 yılından beri oyunculuk yapan Madelaine Petsch, Instant Mom ve Riverdale gibi yapımlarda boy gösterdi.

Vegan olduğunu duyuran Petsch'in sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.

Madelaine Petsch'in Instagram'da 25 milyon, YouTube'da ise 6 milyonu aşkın abonesi mevcut.



