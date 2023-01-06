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  4. ABD'li oyuncu Madelaine Petsch sütyensiz pozuyla beğeni butonunu çökertti

ABD'li oyuncu Madelaine Petsch sütyensiz pozuyla beğeni butonunu çökertti

06.01.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li oyuncu ve YouTuber Madelaine Petsch'in sütyensiz paylaşımına beğeni yağdı. Yeşil ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Madelaine Petsch, iddialı stiliyle kendine hayran bıraktı.

ABD'li oyuncu Madelaine Petsch sütyensiz pozuyla beğeni butonunu çökertti

28 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Madelaine Petsch, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Güzel oyuncu bu defa sütyensiz tarzıyla ilgi odağı oldu.

ABD'li oyuncu Madelaine Petsch sütyensiz tarzıyla ilgi odağı oldu

Madelaine Petsch'in paylaşımına 1 buçuk milyon beğeni geldi.

Güzel oyuncu Madelaine Petsch sütyensiz tarzıyla ilgi odağı oldu

Ünlü oyuncu cüretkar pozlarıyla Anitta ve Bella Thorne gibi isimlerin de beğenisini kazandı.

ABD'li oyuncu Madelaine Petsch sütyensiz tarzıyla ilgi odağı oldu

2014 yılından beri oyunculuk yapan Madelaine Petsch, Instant Mom ve Riverdale gibi yapımlarda boy gösterdi.

ABD'li oyuncu Madelaine Petsch sütyensiz pozuyla beğeni butonunu çökertti

Vegan olduğunu duyuran Petsch'in sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.

ABD'li oyuncu Madelaine Petsch sütyensiz pozuyla beğeni butonunu çökertti

Madelaine Petsch'in Instagram'da 25 milyon, YouTube'da ise 6 milyonu aşkın abonesi mevcut.

ABD'li oyuncu Madelaine Petsch sütyensiz pozuyla beğeni butonunu çökertti

ABD'li oyuncu Madelaine Petsch sütyensiz pozuyla beğeni butonunu çökertti


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