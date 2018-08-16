HABER

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 16:47 | Son Güncelleme

ABD’li papaz Andrew Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, papazın ev hapsine ilişkin kararın kaldırılmaması durumuna ilişkin, "Buna karşı yapılabilecek şey; yarın Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gidersiniz, sonra o yolda kapanırsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gidersiniz. Akıl ve mantık gereği, bu kişinin ülkesine gönderilmesi ve krizin bitirilmesi gerekir" dedi.

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ABD’li Papaz Andrew Brunson’ın avukatının ikinci kez yaptığı ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması başvurusunu reddetmişti. Buna karşın Brunson'un avukatı, bir üst mahkemeye yani; İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise son başvurulan üst mahkeme henüz kararını açıklamadı.

"AYM VE AİHM'YE GİDEBİLİRİZ"

Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, iç hukuk yollarının açık olduğunu söyledi. Ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasının ret gelmesi halinde Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gidilebileceğini ifade eden Halayurt, "Buna karşı yapılabilecek şey; yarın Anayasa Mahkemesi (AYM)'ne gidersiniz, sonra o yolda kapanırsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)'ne gidersiniz" dedi.

"ASIL KARAR VERECEK OLAN MAHKEME"

Halavurt, "Eğer bir karar çıkmazsa bu yolu takip edecek misiniz?" sorusuna ise "Şu aşamada onu düşünmüyoruz. Şu aşamada gerek yok. Karar çıkmazsa duruşmaya kadar bekleyebiliriz; yani asıl karar verecek olan mahkeme. Bu duruşmada sanık lehine bazı deliller girerse durumu yeniden tetkik edebilir, değerlendirebilir. O yüzden şu aşamada ona tevessül etmeye gerek yok" şeklinde konuştu.

"YAŞANAN KRİZ GEREKSİZ"

Türkiye ile ABD arasındaki krizi de yorumlayan Halavurt, "Yaşanan kriz gereksiz, insanları zarara uğratan bir kriz. Brunson’un bırakılması hukukun gereği olduğu kadar, gelinen noktada aklın ve mantığında gereği; yani burada bir kişi üzerinden bir siyasetin günah keçisi ilan edilmesi doğru değil. Akıl ve mantık gereği, bu kişinin ülkesine gönderilmesi ve krizin bitirilmesi gerekir" dedi. (İHA)

PARTNERRezalet! Müslüman kadını kovdu ama...Rezalet! Müslüman kadını kovdu ama...
Sinop'ta bahçedeki 33 ceviz fidanını kestilerSinop'ta bahçedeki 33 ceviz fidanını kestiler
Oğuz Gündoğdu: Marmara’da hareketlilik arttı, kısa vadede deprem yokOğuz Gündoğdu: Marmara’da hareketlilik arttı, kısa vadede deprem yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rahip Brunson AYM AİHM Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İsmail Cem Halavurt Andrew Brunson ABD

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Adım adım feci son!

Adım adım feci son!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.