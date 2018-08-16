ABD'li Papaz Brunson iade edilmeli mi edilmemeli mi? Anketin sonucunu açıkladı

ABD ile Türkiye arasındaki gerilim devam ederken Gazeteci Fatih Altaylı, iki ülke arasında krize neden olan papaz Brunson'la ilgili yaptığı anketin sonucunu yayınladı. Altaylı'nın yaptığı ve 10 binin üzerinde kişinin katıldığı ankette, yüzde 97 oranında "Brunson, ABD'ye iade edilmesin" seçeneği öne çıktı. Öte yandan Altaylı, az sayıdaki katılımcının da "Brunson’a pek de hoş olmayan şeyler yaptıktan sonra 'Verelim'" dediğini belirterek "Ki bu öneriler arasında “Sünnet” de var, başka şeyler de." diye yazdı.

Fatih Altaylı'nın Habertürk'te "Referandumun sonucu belli oldu" başlığıyla yayınlanan yazısındaki bölüm şöyle;



“Amerikalı rahip tutuklu mu kalsın yoksa memleketine yollansın mı diye referandum yapılsa sonuç ne çıkar merak ediyorum” dedim iki gün önce.

Ve okurlardan talepte bulundum, “Fikrinizi bana yazın” diyerek. Maksadım bir mini referandumdu.

Aman Allahım, bizim mini referandum birden dev bir ankete dönüştü.

Her gün bana gelen bin civarında maile alışkın olan “Sistem yöneticisi” denilen şey her ne ise dün “patladı”