ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

İki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu "FETÖ" ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve Nisan ayında yargılanmaya başlayan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.
ABD yönetimi Brunson'ın serbest bırakılmama kararına tepki göstererek bazı Türk bakanlara yönelik yaptırım kararı açıklamış ve Türkiye'ye yönelik olarak çelik ve alüminyumdaki gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına karar vermişti.
Reuters'a konuşan Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, "Ev hapsinin kaldırılmasına yönelik başvuruyu Anayasa Mahkemesi'ne yarın yapacağız. Yurtdışına çıkış yasağı ile ilgili maddeyi de başvurumuza koyacağız fakat AYM seyahat özgürlüğü konusuna bakmıyor. 12 Ekim'den önce bir karar çıkmasını beklemiyorum, fakat biz başvurumuzu duruşma öncesinde yapmış olmak istiyoruz" dedi.
35 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR
İzmir'de devam eden yargılaması kapsamında 12 Ekim'de mahkemeye çıkacak olan Brunson, hakkındaki suçlamalardan suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.
Avukatının daha önce İzmir'deki mahkemeye ev hapsinin sona erdirilmesi ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması talebiyle yaptığı başvurular mahkemece reddedilmişti.
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