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ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 11:38 | Son Güncelleme

Türkiye'de devam eden yargı süreci kapsamında İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı, Brunson'ın ev hapsinin kaldırılması için yarın Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulunacaklarını belirtti.

İki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu "FETÖ" ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve Nisan ayında yargılanmaya başlayan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

ABD yönetimi Brunson'ın serbest bırakılmama kararına tepki göstererek bazı Türk bakanlara yönelik yaptırım kararı açıklamış ve Türkiye'ye yönelik olarak çelik ve alüminyumdaki gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına karar vermişti.

Reuters'a konuşan Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, "Ev hapsinin kaldırılmasına yönelik başvuruyu Anayasa Mahkemesi'ne yarın yapacağız. Yurtdışına çıkış yasağı ile ilgili maddeyi de başvurumuza koyacağız fakat AYM seyahat özgürlüğü konusuna bakmıyor. 12 Ekim'den önce bir karar çıkmasını beklemiyorum, fakat biz başvurumuzu duruşma öncesinde yapmış olmak istiyoruz" dedi.

35 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

İzmir'de devam eden yargılaması kapsamında 12 Ekim'de mahkemeye çıkacak olan Brunson, hakkındaki suçlamalardan suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Avukatının daha önce İzmir'deki mahkemeye ev hapsinin sona erdirilmesi ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması talebiyle yaptığı başvurular mahkemece reddedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Andrew Brunson ABD rahip AYM

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
35 yıl ceza alamaza. Yemez. Bizde o yürek yok.Artık yok daha doğrusu. Serbets bırakılacak bu yaratık. Yaratık dememde inancından dolayı değil, poziyonunu Türkiyeyi bölmek için kullandığı için. oturun ve izleyin. serbet bırkacaklarrrr
ya bırakın gitsin artık şu herifte piyasalar bir rahatlasın dicem bunu bıraksa didişcek başkasını bulur reis boş durmayı sevmio artık bu işleri bıraksa torun sevse oda ama hırs koltuk hırsı fena
35 yıl boyunca krize devam o zaman
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