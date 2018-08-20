ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

‘Terör örgütü PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek' ve ‘devletin güvenliği bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Sözcü'den Hanifi Kılıç'ın haberine göre; AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Mehmet Erdoğan, Türkiye ile ABD arasında büyük gerileme yol açan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’ın Amerika'nın Irak’ı işgalinde Irak altınlarını yağmalama operasyonlarının komutanı olduğunu öne sürdü.
TWITTER'DAN PAYLAŞTI
Twitter hesabından ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’a ait olduğunu öne sürdüğü ve Körfez Savaşı'nda Irak'ın işgali esnasında Irak hazinesinin yağmalanmasına ait fotoğraflar paylaşan Erdoğan, “Rahip olduğunu iddia ettikleri Brunson askerdir. Amerikanın Irak’ı işgalinde Irak altınlarını yağmalama operasyonlarının komutanı idi. Bu görüntüler de bu yağmalamanın fotoğrafları. Amerika için bu rahibin ne kadar önemli olması, ya konuşursa… ABD Irak'tan çaldıklarını ver” ifadelerini kullandı.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan.
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