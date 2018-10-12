ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

25 Temmuz'dan itibaren ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan papaz Brunson İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasının 4. duruşmasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. SON DAKİKA: RAHİP BRUNSON SERBEST Rahip Brunson hakkındaki ev hapsi kararı ve yurt dışı yasağı da kaldırıldı. Brunson, yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Alsancak'taki evinden saat 05.30 sıralarında yoğun güvenlik önlemi ile alınan Brunson, duruşmanın yapılacağı İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna getirildi. Brunson'ın yargılandığı davayı izlemek üzere ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier da duruşma salonuna geldi. Uluslararası medya mensupları ve bazı diplomatların da takip ettiği duruşma için yoğun güvenlik önlemleri alındı. SON DAKİKA: SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI Savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Brunson için adli kontrol kararlarının kaldırılmasını ve örgüt üyeliğinden 10 yıla kadar hapsini talep etti. Rahip Brunson’a alt sınırdan ceza verilirse tahliye olacak. Mahkeme, savcı mütalaasının ardından karar için davaya ara verdi.

BRUNSON'DAN İLK AÇIKLAMA



Davada söz alan Brunson beraatini isteyerek "Türkiye'yi seviyorum, masumum" ifadesini kullandı. "MAHKEMENİN KARARINA GÜVENELİM"



Rahip Brunson davası hakkında konuşan Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Yılmaz "Mahkemenin kararına güvenelim, izleyelim. En adil sonuca onlar varacaktır" dedi. BRUNSON DAVASINDA NELER OLDU? TANIKLAR İFADELERİNİ DEĞİŞTİRDİ



Duruşmada ilk olarak ifade veren engelli paralimpik milli tenisçi Büşra Fatma Ün, Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı Menajeri Diana Fowler ve onun eşinin Brunson´un rahipliğini yaptığı kiliseye gittiklerini söyleyerek, “Andrew Craig Brunson´u tanımıyorum. Eski tenis milli takımındaki menajerimiz ve doktor olan eşinin o kiliseye gittiğini biliyorum” dedi. Mahkeme başkanının menajerinin doktor olan eşinin Suriye ve Güneydoğu´dan gelen yaralı PKK´lıları tedavi ettiği iddiası hakkında bir bilgisinin olup olmadığını sorduğu Ün, “Bu konuda bilgim yok ama kendisinin özel bir hastanede doktorluk yaptığını biliyorum” dedi. Tanık Ün´den sonra söz alan Andrew Craig Brunson, “Benim PKK´lılarla bir bağlantım yok ve hiçbir zaman olmadı. Söz konusu doktora yaralı da götürmedim. PKK´lılarla hiç tanışmadım. Böyle bir şey de mümkün değildir” diye konuştu.

"DAVANIN TEMELİNİ OLUŞTURAN NOKTALAR..."



NTV Ege Temsilcisi Merih Ak, davaya ara verilmeden önce yaşananları şöyle anlattı: "Yaralanan terör örgütü üyelerinin İzmir’e getirildiği ve Folder’ın hastanesinde tedavi edildiği iddiası vardı. Büşra da bunu ilk kez duyuyorum dedi. Diana Power’ın Brunson’ın kilisesinin üyesi olduğu ve çıkmadığı yönünde iddialar vardı. Mahkeme başkanı nereden bildiğini sordu. Büşra da, gazeteden okudum dedi. Bunun üzerine 'Hangi kiliseye gittiğini bilmiyorum’ diye konuştu. 15 Temmuz darbe girişimine katılan darbecilerin Alsancak'taki dua evinde saklandığı iddia edilmişti. Yılmaz Demircan'ı çağırdı bugün heyet, o da "Bu evde sadece Korelileri gördüm" dedi. Mahkeme başkanı Levent Kalkan'a döndü. O da, "Ben böyle bir şey söylemedim, beni yanlış anlamışsınız" dedi. Dikkat çekiciydi. AGİT, Brunson'ın yardımcısı olarak görülüyor. Kalkan bu iddiada bulunmuştu. PKK'nın bombacısı olduğunu, dağda eylemlere katıldığını öne sürmüş ve Volkan Sürer'den duyduğunu söylemişti. Sürer de, "Ben aslında ondan duymuştum bu iddiayı" dedi.

Hakim, Levent Kalkan'a döndü, o da "Ben ondan duymuştum bu iddiayı, çok şaşırdım" dedi. Sürer, ifadesinde "Ben bombacı, bomba, terörist falan görmedim" dedi. Davanın temelini oluşturan bu noktalar (15 Temmuz ve PKK) dayanaklardı. Bu iddialar boşa çıkmış gibi duruyor. Bugün söz savunma makamında. Mahkeme ara vermeden önce savunmanın ilk tanığını dinledi. Manisa'da bir kilise derneğinin başkanı. Gizli tanık Serhat vardı, Brunson'ın Manisa'da cemaat oluşturup para topladığını, bu paraların PKK'lılara, FETÖ'cülere dağıtıldığını iddia ediyordu. Savunmanın tanığı, "Böyle bir şey yok, ben şahit olmadım" dedi. *Brunson'dan aylar sonra ilk fotoğraf ABD'DEN RAHİP BRUNSON AÇIKLAMASI



ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla Türkiye'de yargılanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın bugün görülen duruşmasına yönelik bir soru üzerine, bu celseyi yakından takip edeceklerini anlattı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün yaptığı konuşmasına atıfta bulunan Nauert, "Bakan Pompeo'nun da belirttiği gibi Brunson'ın serbest bırakılması doğru ve insani olan şeydir. Umuyorum ki o ve eşi ABD'ye dönerler. Bu, ABD-Türkiye ilişkilerinin ilerlemesi için de önemli bir adım olur." değerlendirmesinde bulundu.