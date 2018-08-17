ABD'li Rahip Brunson'ın evine diş doktoru gitti

İzmir'in Alsancak ilçesinde 25 Temmuz'dan bu yana ev hapsinde bulunan, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddia edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un talebi üzerine evine diş doktoru gitti.

DİŞ AĞRISI ÇEKİYORDU

Brunson'ın, dünden bu yana diş ağrısı çektiği, denetimli serbestlik bürosunun belirlediği diş hastanesinden doktorun tedavi için görevlendirildiği öğrenildi. (DHA)

