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ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

ABD ile Türkiye arasında krize neden olan Rahip Brunson'ın ev hapsine itiraz talebi 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Bir üst mahkeme olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

ABD'li Rahip Andrew Brunson'un sağlık sorunları nedeniyle ev hapsine dönüştürülen cezasına avukatının itiraz talebi 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ikinci kez reddedildi.

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye yeniden itirazda bulunulmuş, Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine verdiği dilekçeyle, müvekkili hakkındaki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı" kararına itiraz etmişti.

Halavurt, mahkemeye sunduğu dilekçede, sanık Brunson'ın terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY ile ilişkisini gösteren delillerin mevcut olmadığını, müvekkiline isnat edilen "casusluk" suçlamasının hukuki dayanağının bulunmadığını ileri sürdü.

Brunson hakkında beyanda bulunan "Dua" kod adlı gizli tanık ile diğer tanıkların ifadelerinin "yalan"dan ibaret olduğunu iddia eden Halavurt, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bu iddianame ve delillerle müvekkilin özgürlüklerinin sınırlandırılması mümkün olmamalıdır.
Sayın mahkemece yapılan yargılamanın fazlasıyla siyasal meselelerin konusu haline geldiği bir gerçektir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ülkemiz arasında ikili ilişkilerde temel bir sorun haline gelmiştir. Bu dava sebebiyle ülkemiz de ciddi zararlara uğramaktadır. Bu durumda mahkeme heyeti olarak hukuka bağlı kalarak karar vermenin zorluğu ortadadır ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer bakanlarımızın belirttiği üzere Türkiye'de yargı bağımsızlığı var ise sayın mahkemeniz iki ülke arasında gidip gelen heyetler arası görüşmelerin sonucunu beklemeksizin hukuka uygun karar vermelidir.

İDDİANAMEDEN

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li Andrew Craig Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği öne sürülmüştü.

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.

Mahkeme, 25 Temmuz'da dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirmişti. Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'un 30 Temmuz'daki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın kaldırılmasına ilişkin başvurusu mahkemece reddedilmişti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016 tarihinde tutuklanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında dava açıldı. İddianamede, Brunson'ın, din adamı görüntüsü altında terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı kaydedildi. Brunson'ın, FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski 'Ege Bölgesi imamı' firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi. Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki 'Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi, ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız' mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ firarisi Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi. Davanın görüldüğü İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Temmuz 2018 tarihinde dosya üzerinden yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu sağlık sorunları nedeniyle ev hapsine çevirdi, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi.


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Okuyucu Yorumları 23 yorum
bu kararlilikla devam diyoruz,Biz Türk milleti olarak kimseye boyun egmedik!!egmiyecegizde...bu boyle biline...
@kazim_kazim_1984 yanında kaldırım varken arabaların yolundan yürüyen yiğidimi görüyorsunuz değil mi? 51. sn. adam ille de buradan yürüyeceğim diyor ! tank gelse çıkaramaz onu kaldırıma...
bu saatten sonra geri dönüş yok. vermesinler zaten
sunnet edek :))
eğer terör örgütü ile bağlantısı varsa neden bırakıyoruz. Allah allah
Ne rahibi ya, rahip kılığında casus pekala.
İşte bu... Papaz kılıklı casusun dili çözülmeli, abd nin pislikleri ortaya çıkarılmalı...
sonuna kadar hilal-i Ahmer'in yanındayız
Papaz yerine kız yada vale versek olmaz mı ¿
AMERİKANIN ASIL MAKSADI HEDEFİ AMACI GAYESİ TÜRKİYE İLE İRANI SAVAŞTIRMAKTIR BUNU YAPABİLMEK İÇİN HEM TÜRKİYE HEMDE İRANIN İÇİNDEKİ ADAMLARINA VE AYRILIKÇI KÜRTLERE BAKIN BEN NE KADAR GÜÇLÜYÜM MESAJINI GÜVENİNİ VEREBİLMESİ GEREKİYOR RAHİP BRUNSON BUNUN SEMBOLÜDÜR TÜRK YARGISI NET BİR KARAR VEREREK AMERİKANIN UMUDUNU YOKETMELİDİR NET BİR KARAR VERMELİDİR VE MESAJI AMERİKA ALMALIDIR MESELA RAHİP BRUNSONA ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERMEK AMERİKANIN TÜM UMUDUNU YOKEDECEKTİR VE HEM TÜRKİYE HEMDE İRANIN İÇİNDEKİ ADAMLARINDA HAYALKIRIKLIĞINA SEBEB OLACAKTIR
Onlar bizim imam ı versin papazı alsın....
sağlık sorunu neymiş acaba hapishaneye doktor tayin edelim ama yinede o papazı hapse gönderelim
Rızaya yaptıklarını buna yapın.
Baş papazı versinler, bizde onların papazı verelim.
Kim İster, Isırılıp yarım bırakılmış elmayı...
BU PAPAZ İŞİNDEN BAŞIMIZ AGRIYACAGA BENZİYOR
TÜRK YARGISI NET BİR KARAR VEREREK AMERİKANIN UMUDUNU YOKETMELİDİR RAHİP BRUNSON a ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLMELİDİR BU AMERİKA VE DÜNYAYA VERİLECEK ÇOK GÜÇLÜ BİR MESAJ OLUR VE BİR DAHA KİMSE TÜRKİYENİN İÇİNDE OPERASYON YAPAMAZ BUNA CESARET EDEMEZ TÜRKİYE İLE İRANI SAVAŞTIRMAYI FALAN AKLININ UCUNDAN DAHİ GEÇİREMEZ
sizin gibi hakimlerimiz olduğu müddetçe allahın iznyle bize kimse diz çöktüremez rahibin amına koymak bu millete farz oldu sağolun sayın savcılarımız hakimlerimiz demekki türkiyede bağımsız yargı var abd yi siklemeyen uşaklık yapmayan ancak bu ülkede rahibi verin diye yalvaran ödlek dönek uşaklık yapan çok coni sevdalısı siyasetçi de yok değil onlar kafalrında türkiyenin byklüğünü idrak edemeyen sömürüyü kendilerine şiar edinmiş asalaklar sürüsüdür biz yapacağımızı yaptık bu aşamadan sonra rahibi versekte çok önemli değil burada türk devleti ve yargısnın ne kadar sağlam imajının ol
Yargıya müdahale edilmesine izin verilmemelidir yargıya müdahale içişlerine müdahaledir yargının kararına abd ve herkes saygı göstermelidir. Suç varsa hukuk önünde cezasını çekmelidir.
deniz yücel 1 günde bırakıldı,onada caqsus,terörist diyordu
amerikalı papazın avukatı nereden öğrenmiş adamın suçsuz olduğunu?suçlu ki cezasını çekiyor ,üst yargı organı da reddetmiş.buna avukat bey nasıl suçsuz diyebiliyor ki????
o serefsiz avukat bide tehdid ediyo bide
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