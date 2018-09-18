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ABD'li rahip Brunson'la ilgili takas iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 09:25 | Son Güncelleme

Türkiye'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Brunson'la ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, bugünkü köşesinde Brunson'ın takas edileceğini yazdı.

ABD'li rahip Brunson'la ilgili takas iddiası

ABD'li rahip Brunson'ın Türkiye'deki ev hapsi devam ederken gözler 12 Ekim'deki duruşmaya çevrildi. Onun öncesinde de Brunson'ın avukatının Anayasa Mahkemesi için harekete geçmesi beklenirken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, konuyla ilgili çok çarpıcı iddialar ortaya attı.

'TÜRKİYE GÜÇ GÖSTERİSİ YAPTI'

'Takas zamanı' başlıklı bugünkü köşesinde, ABD ile Türkiye arasında yaşanan krizin iki ülke için bir güç gösterisine dönüştüğünü belirten Ergün, "Pastör Brunson, ABD için çok önemli olabilir ama Türkiye için o derece önemli değil. Türkiye bir Amerikan vatandaşını 2 yıla yakındır tutuklayabiliyorsa, güç gösterisini yapmıştır. Ve bu mesaj burada alınmıştır!" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİ!

Türkiye ile ABD arasında Henry Kissinger'in arabuluculuk yapacağını yazan Diler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ziyaretinde Trump'la bir görüşme yapmasının beklendiğine dikkat çekti.

TAKAS İDDİASI

ABD'li bir haber kaynağından aldığı bilgiliyi de köşesine taşıyan Diler, ABD'li ismin "Pastör ile ABD'de yaşayan bir kişinin takasının da söz konusu olabileceğini bana bizzat Kissinger söyledi. Trump'ın Başkan ERDOĞAN'la görüşmesindeki gündemlerden biri bu olacak... Ancak Pastör'ü ABD'ye istemeyen bir grup var. Medyasıyla da bunu yapmakta. Türkiye-ABD ilişkileri inişli çıkışlı olacak. Buna alışsak iyi olur.." dediğini yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
ABD rahip brunson Türkiye ergün diler

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kimle takas edilecek Fettullah Gülenle mi Zarrapla mı?
AKP persilvanyada FETO tarafından kurulmuş BOP taseronluguna soyunmuş orta doğuyu kan akıtmak için programlanmış TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan haburcu barzani cocugu papa dostu kuresel bir projedir....
güç gösterisi mi? imanımız gevredi lan 2 haftadır siftahsız dükkan kapatan esnaf var. kim kimin gücünü kime gösteriyor. devlet vatandaşı sömürerek mi yapıyor bu güç gösterisini?
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