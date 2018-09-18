ABD'li rahip Brunson'la ilgili takas iddiası

ABD'li rahip Brunson'ın Türkiye'deki ev hapsi devam ederken gözler 12 Ekim'deki duruşmaya çevrildi. Onun öncesinde de Brunson'ın avukatının Anayasa Mahkemesi için harekete geçmesi beklenirken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, konuyla ilgili çok çarpıcı iddialar ortaya attı.

'TÜRKİYE GÜÇ GÖSTERİSİ YAPTI'

'Takas zamanı' başlıklı bugünkü köşesinde, ABD ile Türkiye arasında yaşanan krizin iki ülke için bir güç gösterisine dönüştüğünü belirten Ergün, "Pastör Brunson, ABD için çok önemli olabilir ama Türkiye için o derece önemli değil. Türkiye bir Amerikan vatandaşını 2 yıla yakındır tutuklayabiliyorsa, güç gösterisini yapmıştır. Ve bu mesaj burada alınmıştır!" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİ!

Türkiye ile ABD arasında Henry Kissinger'in arabuluculuk yapacağını yazan Diler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ziyaretinde Trump'la bir görüşme yapmasının beklendiğine dikkat çekti.

TAKAS İDDİASI

ABD'li bir haber kaynağından aldığı bilgiliyi de köşesine taşıyan Diler, ABD'li ismin "Pastör ile ABD'de yaşayan bir kişinin takasının da söz konusu olabileceğini bana bizzat Kissinger söyledi. Trump'ın Başkan ERDOĞAN'la görüşmesindeki gündemlerden biri bu olacak... Ancak Pastör'ü ABD'ye istemeyen bir grup var. Medyasıyla da bunu yapmakta. Türkiye-ABD ilişkileri inişli çıkışlı olacak. Buna alışsak iyi olur.." dediğini yazdı.



