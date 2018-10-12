ABD'li rahip Brunson mahkemeye böyle götürüldü

Tutukluluğu ev hapsine çevrilen rahip Brunson, yaklaşık 2,5 aydır ev hapsinde tutuluyordu. Türkiye ile ABD arasında gerilime sebep olan rahip Brunson bugünkü duruşma için evinden yoğun güvenlik önlemleriyle çıkarıldı.

1 / 17 İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson yargılanmak üzere Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürüldü.

2 / 17 Brunson, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Alsancak'taki evinden saat 05.30 sıralarında yoğun güvenlik önlemi ile alındı.

3 / 17 Brunson’ın gelişini de ulusal ve uluslararası çok sayıda basın mensubu takip etti.

4 / 17

5 / 17

6 / 17

7 / 17

8 / 17

9 / 17

10 / 17

11 / 17

12 / 17

13 / 17

14 / 17

15 / 17

16 / 17