ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Türkiye ve ABD, başta Rahip Andrew Brunson olmak üzere tutuklu ABD vatandaşları ve personeli nedeniyle tarihin en büyük gerilimlerinden birini yaşarken, gözler Brunson’ın 12 Ekim’deki duruşmasına çevrildi.
Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre; süreci soğutmayı hedefleyen Ankara’nın, Washington ile ilişkilerinde geçmiş pazarlıkların aksine yepyeni bir zemin arayışını tercih edebileceği belirtiliyor.
Türkiye, benzer şekilde sınırı aştığı için tutukladığı Yunanlı iki askeri de AB’nin girişimlerinin ardından, 15 Ağustos’ta beklenmedik şekilde serbest bırakmıştı. Hemen ardından önce Reform Eylem Grubu toplandı; daha sonra da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Viyana’da AB dışişleri bakanlarının gayri resmi toplantısına katıldı.
Brunson için de benzer bir politikanın izlenmesinin Türkiye’nin “mahkemeler üzerinde siyasi baskı var” algısından kurtulmasına da yardımcı olacağına dikkat çekiliyor.
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