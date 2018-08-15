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ABD'li rahipler binlerce çocuğu istismar etmiş

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2018 11:06 | Son Güncelleme

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yüzlerce Katolik rahip, binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlandı.

ABD medyasında yer alan habere göre, Pennsylvania Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık bir soruşturmanın ardından çocuklara yönelik cinsel istismarların, Pennsylvania ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söyledi.

Tahkikat jürisi ise 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik kilisine ait yüzlerce rahibi binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçladı.

Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar ise konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetti.

Kurbanlarının çoğunun erkek çocukları olduğuna dikkati çeken jüri, tecavüze kadar uzan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını ifade etti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bunu yapan bir imam olsaydı birsürü yorum olurdu ama papaz yapınca yorum yok çok şerefsizsiniz çok
ucuz işler kapat incirliği sonuna kadar arkandayız kapatamazsan tırı vırı işlerle ancak günü kurtarırsın mahalle kabadayısının para kopartmak için hayt huyt yapışı ve sonunda muradına ermesi gibi rutin işler kopart kafasını trumpun incirliği kapatıp yerse
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