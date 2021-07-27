ABD'li şarkıcı Pink'ten kıyafet cezası alan sporculara destek

Şarkıcı Pink'ten Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda bikini yerine şort giydikleri için ceza alan Norveç kadın hentbol takımına destek geldi.

Pink, "Norveçli Kadın Plaj Hentbol Takımı’yla, formalarla ilgili çok cinsiyetçi kurallara itiraz ettikleri için gurur duyuyorum" dedi.

"Avrupa Hentbol Federasyonu asıl seksizm için ceza vermeli" diyen şarkıcı "Aferin hanımlar. Cezalarınızı memnuniyetle ödeyeceğim. Aynen böyle devam” diye konuştu.



Pop şarkıcısının hem maddi hem manevi desteğini alan takım, Instagram Hikayeleri’nde bir gönderi paylaşarak “Desteğiniz için çok teşekkür ederiz” diyerek karşılık verdi.



Pink’e, hafta başında cezalara karşı çıkan tenis efsanesi Billie Jean King de katıldı. King, "Norveçli Kadın Plaj Hentbol Takımı bikini altı yerine şort giymek istediği için para cezasıyla karşı karşıya. Erkek takımı şort giyiyor. Kadın sporcuların cinselleştirilmesine son verilmeli" dedi.



